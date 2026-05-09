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Nick Pasqual, actor de ‘How I Met Your Mother’, fue declarado culpable de intento de asesinato contra su exnovia

La víctima, una maquilladora de Hollywood, sobrevivió a más de 20 heridas de arma blanca

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Nick Pasqual, actor de ‘How I Met Your Mother’ fue declarado culpable de intento de asesinato a su exnovia
Nick Pasqual enfrenta la posibilidad de recibir cadena perpetua tras el veredicto del tribunal de Los Ángeles (Captura de video)

El actor Nick Pasqual, quien fue parte de la serie How I Met Your Mother, fue declarado culpable de intento de asesinato por el violento ataque contra su expareja, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn, ocurrido en mayo de 2024 en la ciudad de Los Ángeles.

El veredicto se conoció el viernes 8 de mayo, después de un juicio que se extendió entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2026. Según reportó la prensa local, Pasqual recibió una condena por todos los cargos relacionados con el atentado contra Shehorn, quien sufrió más de 20 puñaladas en su vivienda del vecindario de Sunland.

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Documentos judiciales revisados por Entertainment Weekly señalan que el jurado además validó dos agravantes: causar lesiones graves en un contexto de violencia doméstica y utilizar un arma blanca durante el crimen.

Pasqual también recibió una condena por violación sexual debido a un hecho ocurrido un mes antes del ataque. A eso se sumaron cargos por robo residencial en primer grado y varios delitos por lesiones contra una pareja o conviviente. El actor de 36 años se había declarado inocente de todas las acusaciones.

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Nick Pascual
Pasqual fue detenido en un puesto fronterizo de Texas después de huir tras la agresión, según las autoridades.(Photo by Kevin Winter/AFI)

El relato de la víctima durante el juicio

Durante el proceso judicial, Allie Shehorn declaró ante el tribunal y describió el episodio que casi le cuesta la vida. La maquilladora apareció con cicatrices visibles en el brazo y el cuello. Según su testimonio, la relación con Pasqual se volvió violenta antes de la separación.

Shehorn narró uno de los incidentes que le hizo ver que tenía que romper el romance: “Cerré la puerta y él empezó a golpearla y a hacer agujeros. Después corrí al baño porque pensé que esa puerta tenía otra cerradura”, declaró entre lágrimas.

Debido a esos antecedentes de abuso físico, Shehorn ya había solicitado una orden de restricción contra Pasqual antes del ataque. Cinco días antes de la brutal agresión hacia Allie, el actor salió de prisión tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Allie Shehorn
La víctima aseguró ante el tribunal que la relación con Pasqual se volvió abusiva antes de la separación. (Créditos: Instagram/Allie Shehorn)

“Tan pronto como pagó la fianza, fue tras ella”, declaró Jeff Dornoff, amigo cercano de Shehorn, a la revista PEOPLE.

La fiscalía sostuvo que Pasqual ingresó a la vivienda de Shehorn durante la madrugada del 23 de mayo de 2024 y la atacó con un cuchillo alrededor de las 4:30 a.m.

Después de la agresión, Christine White, amiga de la víctima, encontró a Shehorn gravemente herida en un charco de sangre dentro de la vivienda. Según Los Angeles Times, la maquilladora presentaba más de 20 heridas de arma blanca.

“Le dije que mantuviera la mano en su cuello para detener el sangrado”, recordó White sobre los primeros minutos posteriores al ataque.

Shehorn pasó por 14 horas de cirugías reconstructivas y procedimientos de emergencia. Además, necesitó tubos de alimentación y asistencia respiratoria durante parte de su recuperación, según información difundida en una campaña de GoFundMe creada para cubrir gastos médicos.

La maquilladora Allie Shehorn aún se recupera en el hospital tras el ataque de Nick Pasqual
Amigos de la maquilladora organizaron una campaña de GoFundMe para ayudar con los gastos médicos (Facebook)

Podría recibir cadena perpetua

Tras el ataque, Pasqual huyó del lugar y terminó detenido en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México, en Sierra Blanca, Texas. La información fue confirmada por la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles.

El actor podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua en una prisión estatal. La audiencia de sentencia quedó programada para el 2 de junio en Los Ángeles.

Aunque Nick Pasqual no tuvo una carrera protagónica en Hollywood, apareció en varios proyectos de cine y televisión. Además de su participación en How I Met Your Mother en 2011, trabajó en el programa de sketches National Day Riff y tuvo pequeños papeles en películas como Rebel Moon – Part One: A Child of Fire, Jobs y The Road.

Por su parte, Allie Shehorn participó como maquilladora en producciones como Babylon, Mean Girls y Rebel Moon – Part One: A Child of Fire.

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