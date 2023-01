Paulo Autuori resaltó fichaje de Andrés Andrade en Alianza Lima: “Le dará calidad y efectividad al juego del equipo”

El técnico brasileño se refirió a la aportación que tendría el 'Rifle' en el cuadro 'blanquiazul', así como de la presencia de 'Chicho' como DT. (Video: GOLPERU)

Alianza Lima ha sido uno de los equipos peruanos que mejor imagen dejó durante la presentación de su plantel este 2023. De hecho, por los fichajes que ha realizado en el actual mercado de transferencias uno podría decir que es uno de los que se ha reforzado pensando seriamente en el tricampeonato nacional y por competir en la Copa Libertadores. Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Bryan Reyna, Santiago García, Andrés Andrade, entre otros más, son los refuerzos ‘blanquiazules’. En ese sentido, Paulo Autuori habló del volante colombiano y destacó las cualidades que le dará al equipo.

“Andrade es un jugador que tiene experiencia y ha jugado en equipos muy competitivos. Siempre lo hizo bien. Estuvo con nosotros e intentamos que siga, pero las negociaciones no prosperaron entre él y la directiva. Le va a añadir mucha calidad y efectividad al juego de Alianza Lima. Espero que pueda tener una gran temporada y que desarrolle un buen fútbol para sus compañeros. Es un jugador de jerarquía”, comentó el técnico de Atlético Nacional de Colombia en una entrevista para GOLPERU.

En principio, la opción de contratar al ‘Rifle’ surgió por la imposibilidad de traer al argentino Lucas Menossi, el plan A de la dirigencia de la entidad ‘íntima’. Justo cuando todo estaba consumado para anunciar al argentino como el nuevo jugador creativo, una serie de situaciones hicieron que de un paso hacia atrás y renueve con Tigre de su país.

Ahora, no es la única opción que el director deportivo de Alianza Lima ha contemplado para dicha posición, ya que Christian Cueva también se encuentra en la mira. No obstante, su situación es complicada, no solo con su club actual, Al-Fateh de Arabia Saudita, sino que además con el Santos de Brasil (su exequipo), por una demanda impuesta de siete millones de dólares por incumplimiento de contrato. Habría una apelación de parte de ‘Aladino’ ante el TAS, pero hasta que este tema no se solucione, Andrés Andrade sería la principal carta para el puesto.

Paulo Autuori conoce al experimentado mediocampista ‘cafetero’ (33 años), pues lo dirigió en su última temporada con Atlético Nacional de Colombia, en donde anotó cinco goles y brindó cinco asistencias en 48 partidos. De ahí que sepa lo que puede aportarle al elenco ‘victoriano’.

Amistad y consejo para Guillermo Salas

Por otro lado, el estratega brasileño se refirió al éxito reciente que Guillermo Salas ha tenido con Alianza Lima: consecución del Torneo Clausura para luego sacarlo campeón nacional el 2022. En esa línea, confía en que pueda seguir por la senda positiva, pero al mismo tiempo le mandó un mensaje acerca de lo que conlleva esta carrera de entrenador.

“Tengo una amistad con Guillermo Salas. Ojalá que pueda tener los mismos resultados con Alianza Lima, como los tuvo en el Clausura. Es una persona a carta cabal. Lo respeto y tengo una satisfacción de verlo en esta carrera que no es nada fácil, pero que da señales de que está listo para saber cómo estar ubicado como entrenador. La exigencia de resultados es la verdad en la vida de un entrenador. Se vive entre el bien y el mal, las alegrías y las tristezas, el sí y el no, victorias y derrotas. La mejor manera es tener un equilibrio”, sostuvo.

Finalmente, Autuori tuvo palabras sobre la ‘Noche Verdolaga’ de Atlético Nacional de Colombia y que se realizará el sábado 14 de enero, con la presencia de Alianza Lima. Reconoció que tiene poco tiempo de trabajo, pero que el combinado peruano será un buen termómetro. “De nuestro lado, Atlético Nacional apenas lleva un entrenamiento. Creo que Alianza viene mejor, está con una pretemporada más avanzada. Ahí vamos”, precisó.

