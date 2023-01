GolPerú advirtió que ningún operador puede transmitir la Liga 1 y hará respetar los contratos celebrados

La Federación Peruana de Fútbol informó a través de un comunicado que solo 4 clubes pueden transmitir sus partidos por GOLPERU. (clubalianzalima)

GolPerú dio a conocer su posición respecto al conflicto por los derechos televisivos, luego que el Séptimo Juzgado Comercial emitió una medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ordenando suspender la ejecución de todos los contratos referidos a la Liga 1 2023.

“GolPerú se encuentra actualmente impedido de transmitir cualquier partido, incluidos los partidos amistosos de presentación de los clubes, por la medida cautelar solicitada por la FPF y emitida por el Juez Gustavo Juan Varillas Solano. [...] En esta se señala claramente que se suspenden “los efectos del todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual” [...], hasta la conclusión del proceso legal iniciado por la FPF”, indicó el Consorcio del Fútbol en un comunicado a través de las redes sociales.

Además, el documento rechazó las afirmaciones del vocero de la FPF, Carlos Caro Coria, que indicaban que, “si no realizan dichas transmisiones será exclusivamente por decisión de ellos mismos, no por alguna prohibición de la FPF o Poder Judicial”. GolPerú comunicó que la información no era correcta. “En ese sentido, lo expresado por el vocero de la FPF resulta falso y malintencionado, contrario a lo dispuesto por la medida cautelar que la propia FPF solicitó al Séptimo Juzgado Comercial de Lima”.

También se dirigieron a los hinchas del fútbol peruano debido a que se han dejado de transmitir los eventos de presentación de diferentes equipos. Asimismo, advirtieron sobre “la celeridad en que la FPF ha conseguido esta desproporcionada medida cautelar que afecta a todo el ecosistema del fútbol peruano”.

Finalmente, concluyeron resaltando que “desde el Consorcio Futbol Perú estamos tomando todas las medidas necesarias para que se respeten los contratos celebrados con los clubes. Exhortamos a las instituciones judiciales a que mantengan la legalidad e imparcialidad de los procesos, para que el fútbol peruano no se siga viendo afectado”.

Te puede interesar: FPF informó que GolPerú solo puede trasmitir los partidos de cuatro clubes de la Liga 1 2023

Comunicado de GOLPERU sobre medida cautelar que suspende los derechos de transmisión del Consorcio Fútbol Perú. (GOLPERU)

Te puede interesar: GOLPERU vs 1190 Sports: ¿Cuáles serán los canales oficiales que transmitirán la Liga 1 2023?

Disputa entre la FPF y GolPerú

A finales del 2022, la Federación Peruana de Fútbol anunció que los derechos de transmisión de los equipos que no tengan contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú (GolPerú) iban a ser negociados por 1190 Sports, a excepción de los clubes que mantienen contrato vigente con el Consorcio que son: Universitario, Carlos Manucci, Sport Boys y Deportivo Municipal.

Sin embargo, además, de esos equipos, Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano, Binacional y Cusco FC, firmaron para una renovación. Esta decisión de extender los vínculos contractuales, ocasionó que la FPF solicite una acción de amparo para que los partidos de los clubes que decidieron continuar con GolPerú no puedan ser trasmitidos.

Al respecto, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, indicó que la medida cautelar afectaría la transmisión de sus partidos de presentación, ya que no serían transmitidos por GolPerú.

Por el contrario, el vocero de la FPF informó que “la titularidad de los derechos de transmisión de los partidos oficiales y amistosos de los torneos que organiza, como la presentación de sus equipos al inicio de la temporada, les pertenecen a los clubes y los pueden negociar con el operador que convengan”.

SEGUIRR LEYENDO