SMP: Ladrón que ingresó a vivienda y abusó sexualmente de una niña de 10 años tiene 44 denuncias

Luego que la Policía Nacional del Perú identificara a un sujeto que ingresó a una vivienda en el distrito de San Martín de Porres para robar y que seguidamente atacó sexualmente a una niña de 10 años, se reveló que Renato Martín H. Al. tiene en su haber delictivo 26 denuncias policiales y 18 en la Fiscalía.

Foto captura: América Noticias.

Este hombre, quien a su corta edad suma 44 denuncias por diversos delitos, es apodado como “Bombita” y hasta la fecha su paradero es incierto, por lo que los efectivos policiales han intensificado su búsqueda.

Según información de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), este delincuente cuenta con instrucción primaria. Asimismo, empezó a delinquir cuando aún era menor de edad.

Te puede interesar: Fiscalía solicitó detención preliminar para sujeto que violó a niña cuando ingresó a robar a su casa

La policía informó a los medios de comunicación que alias “Bombita” tiene ha cometido diversos delitos, entre los que destacan: micro comercialización de drogas, hurto de vehículo, hurto frustrado, choque con daños materiales, conducción bajo efectos de bebidas alcohólicas y demás.

Además, los efectivos de investigación, revelaron que este Renato Martín H. A. en el año de 2018 lideró una temible banda de roba carros en Lima Norte, denominada “Los rabiosos del norte”.

¿Qué sucedió en SMP?

Según detalló la policía, Renato Martín H. A. ingresó el pasado 19 de diciembre a una vivienda ubicada en el distrito de San Martín de Porres en horas de la madrugada para robar las pertenencias. Sin embargo, al encontrar a la menor de 10 años durmiendo, entró en su habitación para violarla sexualmente.

Tras la denuncia de los padres, el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar solicitó la captura y detención preliminar de Renato Martín H. A.; investigado por los delitos de robo agravado y violación sexual, en agravio de una niña de 10 años.

Al conocer este caso, el Ministerio de la Mujer ha tomado cartas en el asunto y en estos momentos, la víctima viene recibiendo ayuda psicológica del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Condevilla.

SMP: delincuente viola a menor de 10 años|VIDEO: 24 Horas

“Continuamos brindando atención a niña víctima de violación sexual y a su padre. Nuestro equipo solicitó ante Ministerio Público—Fiscalía de la Nación del Perú celeridad en diligencias, como la entrevista en cámara Gesell. Invocamos a la Policía Nacional del Perú la ubicación y captura del agresor”, precisaron en un reciente comunicado del Ministerio de la Mujer.

Mira aquí: Padre halla sin vida a primogénita y su nieta en San Martín de Porres: “Mis hijas están muertas”

Familiares exigen justicia

Luego de conocer este caso que ha consternado a la comunidad de San Martín de Porres, familiares, vecinos y amigos exigen que las autoridades pronto puedan poner tras las rejas a este sujeto. Además, indicaron que Renato Martín H. A., es un peligro latente, ya que al estar aún libre podría cometer más delitos en contra de las mujeres y niños.

“Este sujeto merece estar tras las rejas, no sé qué espera la policía para detenerlo, lo que ha cometido no puede quedar impune. Exigimos justicia para que estos casos no vuelvan a presentarse”, exclamó una vecina de la zona.

SEGUIR LEYENDO