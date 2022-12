Padre halla sin vida a primogénita y su nieta en San Martín de Porres: “Mis hijas están muertas”

Foto cortesía: La República.

Una trágica y macabra escena sorprendió a un padre y abuelo en el distrito de San Martín de Porres. Su hija (24) y su nieta (07) fueron degolladas en una de las habitaciones de la vivienda. Los familiares de las víctimas sospechan de la expareja de la joven madre debido a que no se habrían llevado ninguna de sus pertenencias.

Según informaron medios del Grupo La República, el abuelo llamó a su hermana Mary y le contó que llegó a la vivienda alrededor de las 15:00 horas del último sábado 03 de diciembre. Al entrar a una de las habitaciones ubicada en el segundo nivel de la vivienda, encontró a su primogénita y a su nieta en el suelo, ambas con signos de un brutal asesinato.

“Esta vez mi hermano llegó como a las 3 de la tarde y ha abierto la puerta y ha entrado a la casa. Las ha encontrado tiradas”, indicó la familiar de las víctimas.

“Me llama y me dice ‘Mary, Mary, mis hijas están muertas’. Yo no lo creía. Mi hermano se desesperaba y allí me vine corriendo. Él me pasa la llave por la ventana, entro, lo encuentro a mi hermano que ya no podía ni respirar”, mencionó la mujer para la prensa.

Las autoridades respectivas ya iniciaron las investigaciones correspondientes en el caso que podría tratarse de un feminicidio ya que la puerta del cuarto no habría sido violentada.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima residía en la provincia de Cañete y por problemas familiares decidió viajar a Lima junto a su hija y su padre para establecerse en el distrito de San Martín de Porres.

El sospechoso

La pareja de la víctima declaró para la prensa nacional, que ante las autoridades, es considerado como uno de los sospechosos del crimen por lo que ha tenido que dar una declaración de los hechos. Manifestó su disposición para colaborar con la investigación del caso a fin de que se de prontamente con el o la responsable.

Feminicidios en Perú

De acuerdo a la información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el Perú ha registrado un total de 674 feminicidios en los últimos cinco años. La recolección de esta data fue realizada por la entidad hasta el pasado 22 de noviembre del presente año.

Los datos revelan que más de la mitad de las víctimas de feminicidio, la forma más extrema de violencia de género, son mujeres cuyas edades se encuentran en el rango de 18 y 24 años (25,5%) y 25 y 34 años (32,5%).

Asimismo, que el 46,6% de los casos de feminicidio se concentraron en los distritos fiscales de Lima Este (45), Arequipa (43), Lima Norte (37), Cusco (35), Puno (33), Ayacucho (31), Huánuco (31), Lima Sur (30) y La Libertad (29).

¿Dónde llamar en caso de violencia contra la mujer?

Si eres víctima o conoces de alguien que sufre de violencia física, psicológica o sexual, no dudes en comunicarte con la Línea 100. Esta línea del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) te brindará asesoría y apoyo de forma gratuita.

Además, la línea 105 de la Policía Nacional del Perú atiende las 24 horas en caso de producirse actos de violencia graves en el momento.

Otra línea de emergencia es la del Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.

