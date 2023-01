Betssy Chávez reapareció en Comisión de Justicia y cuestionó la represión policial en las protestas

Tras haber estado no habida por varias semanas, la última PCM del hoy recluso Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, reapareció de forma virtual en la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

En su participación como miembro de dicha Comisión, la también congresista se refirió al accionar por parte de las fuerzas del orden en las protestas que se han registrado desde el desaforo de Castillo Terrones de Palacio de Gobierno y exigió que, el Parlamento muestre una postura que rechace el accionar tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas.

“Me uno al pedido de la congresista Ruth Luque por la pertinencia de convocar a los sectores tanto de Interior y Defensa porque esta situación no tiene cuándo parar; si bien es cierto ningún parlamentario está sometido a un mandato diferente de emitir su voto, sí era importante tener un gesto de carácter político porque somos una institución política, no ha sido así; sin embargo, es importante que desde este espacio de esta Comisión de Justicia, nosotros mostremos una posición clara ante la situación que el país lo amerita”, se explayó la legisladora de izquierda.

FOTO DE ARCHIVO. Legisladores peruanos asisten a una sesión en el Congreso cuando la nueva presidenta Dina Boluarte ofreció un plan para adelantar las elecciones, luego de que la destitución de su antecesor Pedro Castillo desencadenara protestas que han dejado varios muertos, en Lima, Perú, el 12 de diciembre de 2022. REUTERS/Gerardo Marin. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS

Por otro lado, en su reaparición como parlamentaria, Chávez Chino se refirió a casos que vienen siendo investigados y próximos a ser sustentados ante el Poder Judicial como Lava Jato y Odebrecht.

“Si bien es cierto dentro de las 24 Comisiones ordinarias que tenemos, algunas tienen más peso que otras, pero estamos en un momento histórico en que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en estos momentos tiene un papel muy importante, no solamente por los sucesos internos de conflictos sociales que estamos viviendo en todo el país, sino también no podemos dejar de lado el tema de Lava Jato, Odebrecht, porque la justicia en nuestro país no puede operar y no puede darle un tratamiento diferente a temas tan trascendentales, es así que en esta línea de ideas considero que es oportuno tener a una comisión que integre esta Comisión para que este tema no se vaya de las manos”, indicó detalladamente la parlamentaria.

Recordemos que, el próximo 20 de enero, el Congreso de la República deberá evaluar la denuncia en contra de la ex PCM Chávez y demás ministros a quienes se les imputa el presunto delito de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, mencionó que, ha recibido el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas elaborado por el congresista Wilson Soto Palacios.

