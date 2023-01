Subcomisión de Acusaciones evaluará informe sobre Betssy Chávez por rebelión este miércoles 11

Chávez Chino se desempeñaba como premier durante el autogolpe de Estado de Castillo.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso), iniciará con la evaluación del informe en contra de dos congresistas de Perú Libre, bancada oficialista, y el exministro Willy Huerta.

Los legisladores Betssy Chávez y Roberto Sánchez, así como el extitular del Ministerio del Interior, son investigados por el Ministerio Público tras el autogolpe de Estado de Pedro Castillo.

El expresidente perpetró dicha situación, el miércoles 7 de diciembre del 2022, a través de un mensaje a la Nación. Castillo Terrones no solo intentó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) cerraran la sede del Legislativo, y expulsaran a los congresistas, sino que también solicitó que se detuviera a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, según declaraciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), el general Raúl Alfaro Alvarado.

En la citada alocución, el profesor chotano había anunciado que la Fiscalía, que continúa investigándolo por presuntos actos de corrupción, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y otras instituciones serían reorganizadas.

Por otro lado, en el documento emitido por la Subcomisión de Acusaciones se informa que el legislador Wilson Soto Paredes, de la bancada de Acción Popular, fue el encargo de elaborar el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, ello tras ser designado delegado en la presente Denuncia Constitucional 328.

Los investigados son señalados como presuntos autores de la comisión del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad rebelión (Art. 346 del CP) en agravio del Estado; y alternativamente por la presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad conspiración (Art. 349 del CP) en agravio del Estado.

Castillo permanecerá recluido por 18 meses

Aunque la defensa legal del expresidente Pedro Castillo apeló a la decisión inicial del Poder Judicial, que determinó un periodo de prisión preventiva contra el exmandatario por 18 meses, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, ratificó el encarcelamiento del profesor chotano.

“Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el investigado José Pedro Castillo Terrones y fundado, en parte, el recurso de apelación interpuesto por el señor fiscal supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos”, se lee en el oficio.

De esta manera, Castillo Terrones continuará recluido en el penal Barbadillo, instancia a donde llegaron otros expresidentes como Ollanta Humala o Alberto Fujimori.

“Yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero sí debo decir que quién sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, dejando como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”, señaló el ex Jefe de Estado durante la pasada audiencia de apelación.

El exlíder de Perú Libre es el único implicado en el autogolpe de Estado que permanece en prisión preventiva.

