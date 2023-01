Universitario vs Cienciano: se reprogramará el partido de la primera fecha de la Liga 1 2023

Lo afirmó Héctor Lara, Director de Competiciones de la FPF.

El partido entre Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco por la primera fecha de la Liga 1 2023 será reprogramado. Así lo confirmó Héctor Lara, director de competiciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El directivo también le respondió a Jean Ferrari, administrador del club ‘crema’.

El duelo entre los ‘merengues y ‘cusqueños’ estaba pactado para el lunes 23 de enero desde las 20:00 horas en el estadio Monumental. Sin embargo, Universitario informó a la FPF que para esa fecha no tendrán luces artificiales debido a la mejora de las luminarias del recinto deportivo.

“Se necesita hacer un cambio, porque el alumbrado no lo tiene (Monumental). Allí tenemos que hacer una acción para poder resolver. También necesitamos una respuesta de las autoridades para ver cómo podemos acomodar ese partido de la mejor forma; pero sí tiene que haber un cambio (reprogramación), definitivamente”, sostuvo en una entrevista con el diario Depor.

Los ‘cremas’ publicaron, hace unos días, un comunicado en donde no estaban de acuerdo sobre la fecha y hora del duelo ante el cuadro cusqueño. En ese documento, señalan que: “Nuestro ente rector vuelve a tomar decisiones arbitrarias que no han sido coordinadas previamente con los clubes profesionales”.

Te puede interesar: Universitario: Alex Valera se disculpó con la hinchada por su accidentada salida en 2022

Twitter: @Universitario

Motivo de la programación

Lara también detalló el motivo por el cual decidieron cada horario y día de los partidos de la fecha 1 de la Liga 1. Destacó que las autoridades les impusieron que se tenga que separar cada encuentro que se juegue en Lima.

“Es importante que la gente conozca. Fundamentalmente, en esta primera fecha nos tocaron cuatro partidos en Lima y, por principio de seguimiento con la autoridad, nos han pedido que podamos espaciar lo más posible cada uno de ellos. Por eso se tomó la decisión, primero, que se juegue un partido el día sábado, dos partidos el domingo y, posteriormente, un partido el lunes, en este caso, con Universitario vs. Cienciano. Contábamos con un estadio Monumental con alumbrado, hasta recientes noticias que nos informaron que va a estar en mantenimiento la iluminación”, afirmó el director de competiciones de la FPF.

“Era complicado programar el día domingo el ‘U’ vs. Cienciano porque la autoridad no nos permitió ponerlo con otro partido en conjunto. Es decir, el Municipal vs. Unión Comercio a las 11 a.m. y el Sport Boys vs. Alianza Atlético a las 3:30 p.m. no podemos pasarlos al lunes. Tener un lunes con un partido a las 11 de la mañana y otro a las 3:30 de la tarde lo hacía poco atractivo para el producto de la Liga 1. Nosotros siempre vamos a velar por el interés de los 19 equipos que conforman la competencia; pero posterior a ello nos notificaron que no iban a poder contar con el alumbrado, cuando inicialmente en la programación sí era posible”, contó Lara sobre los problemas que tuvieron.

Te puede interesar: Alex Valera regresó a Universitario: ¿Quién deberá ser el delantero titular?

Héctor Lara junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. (FPF)

Respuesta a Jean Ferrari

El directivo del ente rector del fútbol en nuestro país también le respondió a Jean Ferrari, administrador del cuadro estudiantil. Lara afirmó que sigue nuestro fútbol desde hace bastantes años y que les explicó la manera en que se programó la primera jornada del torneo.

“Respeto la opinión que él tenga sobre esta situación. Lo que tengo que decir es que se les explicó la situación por la cual se tomaba esta decisión. Se había consultado a las autoridades. De repente iba a ser un poco complejo el inicio del torneo. En muchas ciudades están teniendo situaciones particulares que son ajenas al fútbol”, sostuvo acerca las palabras que dijo Ferrari.

“Cuando se le explicó, él obviamente da su punto de vista. Es así que solicitan hacer un cambio para jugar el domingo a las 7:30 p.m., pero a esa hora también íbamos a necesitar el alumbrado. Posterior a ello, al día siguiente nos dicen que no cuentan con alumbrado. Entonces, el desconocimiento que yo pueda tener sobre la liga no lo comparto del todo”, detalló sobre como se originó el tema.

Finalmente, Lara explicó que sigue nuestro fútbol por bastante tiempo: “Al fútbol peruano sí lo conozco, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo y creo que una de las cosas importantes es ver de qué manera se tiene una programación equilibrada para los 19 clubes”.

SEGUIR LEYENDO: