“Espero que no duerman como yo no lo hago”, denunciante de violación critica blindaje a Freddy Díaz

En un escandaloso fallo debido a las pruebas que existen sobre el caso, el pleno del Congreso de la República decidió archivar la resolución legislativa que inhabilita por 10 años, en el ejercicio de toda función pública, al congresista Freddy Díaz Monago, acusado de violación sexual.

Apenas llegaron a 60 votos cuando como mínimo se requerían 66 votos, además hubo dos congresistas que se expresaron en contra y 21 se abstuvieron.

La denunciante de Díaz apareció en canal N sin mostrar su identidad y con el seudónimo de ‘María’. La joven que trabajaba en el despacho del legislador señala haber sido dopada y ultrajada dentro del Palacio Legislativo. Como es evidente, mostró su “indignación y asco” por lo ocurrido en el Parlamento.

“Lo primero que sentí es que se están burlando de mi caso, y de muchos casos de mujeres que se atreven a denunciar”, sostuvo. También se pronunció sobre uno de los argumentos de Freddy Díaz, que señalaba que tenía una especie de relación con la denunciante. “He escuchado muchas cosas, de sus propios labios, decía que teníamos algo esporádico, según sus propias palabras. Lo niego rotundamente, nunca tuve nada con ese señor más allá de un tema profesional”, apuntó.

Agregó que le llamó la atención que algunas congresistas salieron a su favor. De hecho, entre quienes se abstuvieron están Katy Ugarte y Heidy Juárez, que se desempeñaron como ministras de la Mujer; y Kelly Portalatino, que fue ministra de Salud. “Lo primero que sentí es odio y pena. Hay mucho machismo en el Perú. Es increíble que mujeres representantes de la patria, exministras, hayan decidido darme la espalda, a mí y a muchas mujeres que se atreven y tienen la valentía de denunciar”, dijo.

Asimismo, reveló que Heidy Juárez es amiga personal de Freddy Díaz, e incluso ha ido varias veces a su despacho y afirmó no temer una denuncia de su parte.

“Las personas en mi condición quieren salir adelante, encuentran un momento para poder salir de todo esto, pero cuando enfrentas una cosa como esta en el Congreso, te desbaratas y todo lo que habías trabajado en ti como persona, se va a al abismo. Nuevamente, tienes que empezar de cero”, precisa.

‘María’ señaló que para salir a denunciar un hecho de esta naturaleza hay que tener valentía, y reveló que le cuesta mucho presentarse en un programa en vivo a contar su verdad. “No es fácil salir en una sociedad donde todos te juzgan”.

Reveló que tenía cierta esperanza que en el Congreso la votación sea distinta, pero dejó en claro que su lucha no es allí, porque no puede esperar nada de ellos. Donde viene dando pelea por su caso es en el Poder Judicial. “Lo quiero ver preso, la inhabilitación que le quieren dar no le va a servir de nada con los años que va a estar preso”, manifestó.

Cree que es una burla, y que han tomado su caso solo para poner sus intereses políticos por encima. “Abstención es igual a decir que te puedes salir con la tuya”.

También envió un mensaje a los congresistas que blindaron a Díaz. “Espero que no duerman, así como yo no lo hago. Espero que el dolor los persiga en cada uno de sus días. No es fácil venir hasta aquí, solo he salido al aire porque estoy cansada de que en Perú simplemente no haya justicia”, mencionó.

Cómo conoció a Díaz

‘María’ contó que conoció a Freddy Díaz en julio del 2021, comenzando el periodo parlamentario. Y dejó en claro que llegó al puesto por meritocracia, ya que le presentó un CV y un proyecto de comunicaciones, y fue contratada por su perfil.

Y volvió a mostrar su indignación. “Es una persona con poder que puede hacer lo que quiera, como si nada, puede seguir haciendo las cosas que se le dé la gana. Eso es lo que los 21 congresistas con su abstención han hecho”.

