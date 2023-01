Alberto Otárola presentó diez “proyectos emblemáticos” en sesión donde Congreso confirmó investidura del gabinete

Otárola pidió al pleno que les otorgue la confianza, un proceso parlamentario obligatorio al que deben someterse todos los Gobiernos. Foto: EFE

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, presentó este martes un pliego de diez “proyectos emblemáticos” al acudir al Congreso a solicitar el voto de confianza en medio de las violentas protestas que han dejado 47 fallecidos.

Acompañado de varios ministros, Otárola acudió a la sede del Legislativo, en el centro histórico de Lima, para explicar las líneas generales de su gestión y cumplir con el procedimiento obligatorio en los 30 días siguientes a la juramentación. Al cabo de una larga jornada, el Parlamento confirmó la investidura del gabinete con 73 votos a favor, 43 votos en contra y 6 abstenciones.

Te puede interesar: Protestas EN VIVO: 18 fallecidos, saqueos y nuevas movilizaciones en Puno, Arequipa y Cusco

“Dentro de nuestra política de destrabe de proyectos, en este recinto aseguramos la terminación y puesta en funcionamiento de proyectos emblemáticos”, dijo el premier en un discurso en el que respondió a las críticas de los legisladores, sobre el aparente uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, que la Policía Nacional “garantiza la vida de quienes protestan” y que “el uso de la fuerza está regulado en protocolos establecidos”.

Alberto Otárola en el Congreso de la República

Sobre estos proyectos, anotó que en La Libertad se culminará el proyecto de irrigación Chavimochic III, en el que se tiene pendiente la Presa Palo Redondo y, su canal madre. Para ello, plantea la modalidad de ejecución mediante un contrato de Gobierno a Gobierno y la Contratación Directa.

En Arequipa, la administración de Dina Boluarte impulsará la ejecución del proyecto de irrigación Majes Siguas II, con la construcción de su represa, su túnel transandino y su sistema de canales en las dos pampas.

Entre ambos proyectos se desembolsará una inversión total de US$ 1,369 millones, de los cuales US$ 715 millones corresponde a Chavimochic III y US$ 654 millones para Majes Siguas.

“Estas dos grandes obras de infraestructura productiva aumentarían considerablemente el potencial nacional de productos de agroexportación de alto consumo en los mercados internacionales como la palta, la uva, la alcachofa y el arándano”, expresó.

Pensando en la gobernabilidad del país, el #PlenoDelCongreso aprobó otorgar el #VotoDeConfianza planteado por el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros.



📌73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. pic.twitter.com/YX0ev1dmW4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 11, 2023

Otro de los proyectos de irrigación que se ha puesto en agenda de la PCM, es el Alto Piura, en el norte peruano. “En Piura, reactivaremos el proyecto Alto Piura e impulsaremos el drenaje pluvial de Piura y Sullana”, matizó. A este se suma el proyecto de irrigación Chinecas, que tiene la cobertura en las provincias de Chimbote y Casma.

Para Apurímac, Otárola anunció la construcción del aeropuerto de Andahuaylas y el hospital de Abancay. En tanto, Tumbes, se pondrá en marcha el centro de salud de Máncora y las defensas del río Tumbes

“En Áncash, se impulsará la construcción del Hospital de Nivel 3-1 en Huaraz y la carretera longitudinal trasandina, en convenio con la empresa minera Antamina, mediante el sistema obras por impuestos”, acotó.

Escenario

Otárola, quien se desempeñó como ministro de Defensa en el primer gabinete de Boluarte, asumió como primer ministro el 21 de diciembre pasado, en reemplazo de Pedro Ángulo, quien fue destituido por la mandataria tras permanecer 11 días en el cargo.

Fiscal de la Nación anuncia segunda carpeta fiscal contra Dina Boluarte por muertes en Puno (RPP Noticias)

Desde entonces, el nuevo jefe del Consejo de Ministros ha mantenido rondas de diálogo con varios grupos del Parlamento en busca de los votos de la mayoría simple de los 130 congresistas que integran la cámara peruana para obtener su investidura, una meta que se vislumbraba probable, al menos hasta este lunes.

El escenario, sin embargo, se presentaba imprevisible tras la trágica jornada de protestas que vivió el lunes la sureña región de Puno, donde al menos 17 manifestantes fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, lo que elevó a 46 la cifra de decesos desde el 11 de diciembre.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones en 2023 y una nueva constitución, entre otros reclamos.

SEGUIR LEYENDO