Susel Paredes exige que las FF. AA y la PNP expliquen por qué tantos muertos durante protestas en Puno

Susel Paredes

La congresista Susel Paredes se pronunció por las muertes de los peruanos en el interior del país, sobre todo en las regiones de Ayacucho, Arequipa, Puno y Juliaca, y exigió cuanto antes que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú entreguen un balance exacto de esta situación porque los peruanos merecen saber qué es lo que realmente ha ocurrido.

“Le dije que quiero que me expliquen por qué se han producido esos muertos en Ayacucho, en Andahuaylas y especialmente en Puno, por qué continúan esos militares en sus cargos”, dijo en una entrevista con el programa Las cosas como son de RPP TV.

La parlamentaria no agrupada consideró que “no es posible que mueran peruanos y no sepamos qué pasó”. “Sus explicaciones (en referencias a Otárola) no han sido suficientes”, expresó. Y prosiguió: “Yo no puedo votar y darle la confianza a un gabinete con más de 40 muertos. No puedo hacerle eso a mis compatriotas”.

Asimismo, remarcó: “Yo pediría que el comandante general del Ejército y el comandante de la Policía nos digan a todos los peruanos qué es lo que está pasando”.

Susel Paredes se aparte del Partido Morado

“No hemos estado a la altura”

Durante la entrevista que Susel Paredes brindó a RPP Noticias, señaló que le da mucha “pena y vergüenza” que el Congreso de la República no haya estado a la altura de las circunstancias.

“Este Congreso no hizo la fiscalización que se debió en el momento en que recién empezaba la mafia de Castillo”, sostuvo.

Además, advirtió que existen legisladores que, aparentemente, no apoyarían el adelanto de elecciones generales en la segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.

“Llamo a la reflexión mis colegas: he escuchado que hay gente que no se quiere ir, que ha dicho ‘esto no está decidido’. Eso es [echar] gasolina de avión sobre una fogata. Yo pido a mis colegas congresistas que no se les vaya a ocurrir, no agendar y no votar el adelanto de elecciones en la segunda votación que se requiere. Y advierto al pueblo peruano que esto puede estar pasando”, añadió Susel Paredes.

Confirman el primer fallecido en la ciudad de Juliaca, en Puno. Foto: Max Nina

¿Qué dijo Alberto Otárola ante la muerte de peruanos en Puno?

Alberto Otárola, brindó un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno luego de registrarse al menos más de 16 muertes durante las protestas y enfrentamientos en Puno.

Otárola pidió a la Fiscalía a investigar los hechos de violencia que cobraron la vida de estos peruanos en esta región.

“Mañana va a ir una delegación de alto nivel del Ejecutivo a Puno, buscando diálogo, llevando medicinas, por favor permitan que lleguen las medicinas a Puno, porque la situación en este momento nos obliga a tener que tomar una serie de acciones de carácter humanitario a los heridos”, sostuvo.

“Aquí yo lo voy a decir muy claro, aquí por supuesto que hay responsables. ¿Quién azuzaba a las organizaciones a partir del 7 de enero? ¿Quién anunció un golpe de Estado desde este mismo Palacio de Gobierno? ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones? La respuesta está en Barbadillo, ellos son los responsables”, agregó.

Ascendió a 17 personas los muertos durante la protesta en Puno

Antes de culminar, brindó detalles sobre las manifestaciones violentas en Juliaca y mencionó que los protestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca.

“Hoy, más de 9 mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2 mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la Policía Nacional y las instalaciones, utilizando armas hechizas y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, expresó.

