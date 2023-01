Sigue brillando: Kimberly García fue premiada como la mejor deportista del año en Perú

La marchista nacional recibió el premio a la mejor atleta del año 2022. (Foto: Talía Vargas)

El día de ayer se realizó la ‘Noche de Gala Olímpica’ en las instalaciones de la Huaca Puccllana. El evento organizado por el Comité Olímpico Peruano (COP) premió a las diferentes generaciones de deportistas que han participado en alguna edición de los Juegos Olímpicos.

Sin duda, la más ovacionada de la noche fue Kimberly García, integrante del Team UNACEM y dos veces olímpica. La atleta de 29 años fue elegida como la mejor deportista del 2022 tras obtener dos preseas doradas en el Campeonato Mundial de Atletismo en Oregón.

“Es un placer compartir con los deportistas olímpicos de todas las generaciones. El 2022 ha sido un año exitoso y grandioso para mi carrera. Ahora estamos pensando en los Juegos Olímpicos París 2024. Seguiré trabajando muy duro como lo vengo haciendo”, sostuvo la marchista luego de ser galardonada.

A lo largo del año, la reconocida deportista logró acaparar todas las portadas de la prensa y no solo eso, pues también hizo historia al estar nominada a la mejor del mundo por la Organización Internacional “World Athletics”.

A pesar no haberse llevado el premio a casa, la joven originaria de Huancayo pudo ubicarse entre las cinco finalistas. Gracias a ello, el Gobierno decidió homenajearla en Palacio y además, hacerle entrega de los Laureles Deportivos en grado “Gran Cruz”.

Seguirá entrenando

Finalizada la ceremonia de premiación, Kimberly García fue abordada por las cámaras de Radio Ovación para conocer qué es lo que se avecina para este 2023, año de muchos retos para su carrera como deportista.

“Realmente estoy muy contenta por este reconocimiento que me dio el Comité Olímpico Peruano por el gran año que pude tener y no duden que este 2023 vamos por el mismo objetivo”, señaló García.

Asimismo, reveló que tiene un viaje programado como parte de su preparación con miras a diversos campeonatos internacionales. “En unos días viajaré a Croacia a una base de entrenamiento, por espacio de un mes, para prepararme de la mejor manera para el Mundial, para los Panamericanos Santiago 2023 y otras competencias más que están programadas en la agenda”.

Por otro lado, no dudó en dedicarle un mensaje a todos los que la vienen apoyando en este largo camino como deportista de alto rendimiento. “Agradezco el apoyo de mi familia, de los peruanos y a las empresas privadas como UNACEM, que confían y apuestan por mí. Ser embajadora del Team UNACEM, me ha permitido y me permite impulsar el deporte nacional e incentivar a ser perseverantes y no rendirse a pesar de las adversidades”.

Estuvo a punto de retirarse

No todo fue color de rosas. Kimberly no fue ajena a momentos complicados, aquellos que la hicieron pensar en dejar de practicar el deporte que más le apasiona. La falta de recursos fue el principal motivo de ello.

“Había tomado la decisión de retirarme y dedicarme solo a mis estudios porque en las competencias de élite es mucha la inversión. De pronto, suena el teléfono y me dicen Kimberly somos tal empresa y queremos auspiciarte. Acepté y a la semana siguiente se sumaron dos empresas más y por eso seguí”.

Kimberly García en sus primeros Juegos Olímpicos en Toronto 2015. (Foto: AFP)

Años más tarde, la idea habría vuelto a su cabeza luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “En pandemia estaba entrenando en mi casa. Hice todo lo posible para llegar bien a los Juegos Olímpicos porque aspiraba a algo grande. Ya en la competencia tuve que abandonar porque no estaba al nivel de las chicas; fue algo tan doloroso. En verdad, después de eso ya no quería saber nada, fue algo muy duro. Pero, como siempre, estaba mi familia dándome su apoyo y poco a poco fui recuperándome”.

Actualmente, la atleta se encuentra estudiando la carrera de Administración en la Universidad Continental de Florida e inglés en el centro de idiomas de la misma. García tiene un objetivo en mente: traer al Perú la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024.

