Ethel Pozo defiende su look en la boda de Brunella Horna tras críticas de Javier Rojo

Ethel Pozo no se quedó callada ante las críticas del asesor de imagen, Javier Rojo. Y es que, el experto en moda fue uno de los primeros en utilizar sus plataformas digitales para dar su opinión sobre todos los detalles de la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, que se llevó a cabo el último sábado 7 de enero y dio mucho de qué hablar.

El especialista se tomó varios minutos para comentar sobre los trajes que lucieron algunas figuras de la farándula peruana que asistieron al matrimonio, entre ellas, Ethel Pozo. Para el consultor, la hija de Gisela Valcárcel no escogió el vestido correcto y utilizó un maquillaje muy recargado. Incluso, se preguntó si ella escucha los consejos que comparte en sus redes sociales.

Este 10 de enero, Javier Rojo compartió en las historias de su cuenta de Instagram la respuesta que le dio la conductora de ‘América Hoy’ a sus críticas. Lejos de molestarse, la presentadora aseguró que ella se viste con lo que le gusta y señaló que no está pendiente de seguir una moda específica.

“Sí Javier. Sí te veo por aquí. Sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda. Chatita, gordita, soy feliz. No me preocupo en patrones de moda o estereotipos de cuerpo. Acepto y quiero el mío. Y me gustan los escotes y brillos. Igual gracias por los consejos”, escribió Pozo.

Ante ello, el asesor de moda aclaró que en ningún momento se refirió a la figura de Ethel Pozo, pues él solo se dedica a comentar sobre el look. Asimismo, indicó que muchas de sus seguidoras le piden que analice los vestuarios de las personas del espectáculo para recibir recomendaciones.

“Yo jamás, ustedes lo ven acá, hablo de los cuerpos (...) Yo solo hablo del look, está perfecto que te pongas los brillos, el escote y todo el exceso de cosas que te pones encima, yo no tengo ningún problema, simplemente estoy dando mi opinión porque la mayoría de mis seguidoras me preguntan para que les recomiende. Yo no apelo a la victimización de nada, así que el cuerpo, el estereotipo y todo eso, está perfecto, jamás voy a hablar del cuerpo de una persona”, sentenció.

¿Qué dijo Javier Rojo sobre Ethel Pozo en su primer vídeo?

Javier Rojo señaló que Ethel Pozo debió elegir un vestido más suelto, pues le pareció que estaba muy ajustado en la zona de los bustos. Además, indicó que se maquilló demasiado y pudo probar con otro tipo de peinado que no sea el cabello suelto.

“Tenía un vestido que le ajustaba demasiado la parte de arriba. Le aplastaba todo acá (la parte del busto). Si hubiera usado algo m{as suelto, le quedaba mejor. El exceso de tela y volumen hace que se vea más chiquita. El cabello muy suelto, el maquillaje excesivo y los accesorios demasiado”, dijo en su cuenta de TikTok.

