Convocan a cacerolazo nacional por 14 muertes en protestas de Juliaca

Población convocó a cacerolazo como medida de protesta ante los 14 fallecidos en Puno. (EFE)

A través de las redes sociales, gremios y organizaciones sociales convocaron a un cacerolazo nacional como muestra de rechazo al gobierno de Dina Boluarte por los 14 fallecidos en las protestas de hoy 9 de enero, en la localidad de Juliaca, región Puno.

“Cacerolazo nacional. Ante los asesinatos perpetrados el día de hoy en Juliaca, nos autoconvocamos desde nuestro hogares a las 10:00 p. m.. Ante la represión desproporcional y el uso de armas de expansión masiva de la PNP - FF.AA.”, se lee en un afiche difundido por Twitter y Facebook.

La propuesta ganó acogida en numerosos cibernautas, quienes confirmaron que se sumarían con sus ollas y cucharones a la hora indicada. Los hashtag #DinaRenunciaYa y #SOSPerú se convirtieron en tendencia de Twitter.

Llamaron a un cacerolazo nacional para protestar por el actuar de las fuerzas del orden en las manifestaciones en Juliaca.

Un primer cacerolazo se registró a las 8 de la noche en Juliaca, epicentro de las protestas contra el gobierno de Boluarte. En videos compartidos por redes sociales, familias mostraron cómo se sumaron a la iniciativa.

Cacerolazo en Juliaca por los muertos en las protestas pic.twitter.com/XzLY2Dpwib — Luis Miguel Bravo (@lmbravo) January 10, 2023

Radio Uno de Juliaca también dio cuenta sobre el cacerolazo que realizó la población para pedir que se frenen las muertes en su ciudad, tras los enfrentamientos entre civiles y uniformados.

🔴#Puno| Pobladores de #Juliaca convocan #cacerolazo como medida de protesta ante los 13 fallecidos que se registraron en menos de 4 horas, esto tras los enfrentamientos entre los manifestantes y las FF.AA.@congresoperu @DinaErcilia @presidenciaperu @Latina_pe pic.twitter.com/xQTGKtifKP — radio uno (@radiouno_pe) January 10, 2023

Varias amas de casa, padres de familia, ancianos, jóvenes y niños salieron a sus balcones y asomaron por sus ventanas para hacer sentir el ruido de sus ollas y cucharones.

No asume responsabilidad

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su gobierno no es el responsable de la violencia que se viene generando en las protestas de diversas regiones del país, con epicentro en Puno, donde exigen su renuncia y el llamado a nuevas elecciones generales.

Gobierno de Dina Boluarte enfrenta nueva ola de protestas

“Desde el gobierno no estamos generando la violencia. Y la muestra de ello es que, en Puno, hay policías que están heridos, un niño que no pudo llegar al hospital por la carretera bloqueada y me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil”, dijo la mandataria, en una sesión del Foro del Acuerdo Nacional, realizada en Palacio de Gobierno.

“Hermanos de Puno, no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos (renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y nueva Constitución) no están en mi manos. Lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos”, agregó.

