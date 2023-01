Dina Boluarte: “Desde el gobierno no estamos generando la violencia”

La Defensoría del Pueblo confirmó que 12 personas más fallecieron en las protestas contra el gobierno.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su gobierno no es el responsable de la violencia que se viene generando en las protestas de diversas regiones del país, donde exigen su renuncia y el llamado a nuevas elecciones generales.

“Desde el gobierno no estamos generando la violencia. Y la muestra de ello es que, en Puno, hay policías que están heridos, un niño que no pudo llegar al hospital por la carretera bloqueada y me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil”, dijo la mandataria, en una sesión del Foro del Acuerdo Nacional, realizada en Palacio de Gobierno.

“Hermanos de Puno, no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos (renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales y nueva Constitución) no están en mi manos. Lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos”, agregó.

Juliaca, en la región Puno, se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones contra el gobierno. (Reuters/Luis Javier)

Aseguró que después lo que está pidiendo la población en sus protestas es “pretexto” para seguir generando el caos en las ciudades.

“Los llamo a la reflexión hermanos y hermanas. Trabajemos unidos por nuestra patria. Trabajemos abrazados en un solo corazón para poder buscar y atender aquellos que están ahí en sus regiones no atendidas. Lo único que quiere Dina Boluarte es mirar al sur del país, porque por años seguramente no se ha mirado con importancia ni interés, pero también al centro y al norte”, expresó.

