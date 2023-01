Congreso: Comisión de Ética aprobó investigar a Héctor Ventura por agresión a suboficial de la PNP

Denuncia contra congresista Héctor Ventura ha sido atendida por la Fiscalía.

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, será investigado por la agresión física y verbal que cometió el pasado 17 de noviembre del 2022 contra el suboficial Santos Ramírez Cabanilla, luego que la Comisión de Ética del Congreso aprobara iniciar las indagaciones correspondientes que podrían finalizar con sanciones contra el legislador.

El grupo parlamentario aprobó la medida luego de evaluar el informe de calificación. Con cinco votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, se abrió oficialmente una investigación contra el fujimorista.

De dicho debate se conoció que, miembros de la banca de Perú Libre se abstuvieron de votar a favor o en contra de este proceso. Por su parte, Rosángella Barbarán, compañera de bancada de Héctor Ventura, dio su voto en contra. Mientras que, la presidenta de la comisión, Karol Paredes esperó la denuncia del policía para iniciar la indagación preliminar de oficio, fue la última en dar su voto.

Te puede interesar: Elecciones 2024 y las polémicas reformas constitucionales que quiere aplicar el Congreso

La agresión

El hecho habría ocurrido en noviembre pasado cuando Ventura pidió a los agentes de turno abrir la rejas a las afueras del Palacio Legislativo. El suboficial Ramírez Cabanillas, quien estaba de turno, demoró en atender su petición, debido a que había tráfico en la zona. Ante esto, el legislador reaccionó de mala manera.

El oficial señaló que el congresista se bajó de su auto y atinó a darle una patada en el pie y mientras que lo amenazaba y lo humillaba por ser policía. El parlamentario le habría lanzado palabras como: “eres un simple policía” “te daré de baja”, “ven y peléate, uno a uno” al encargado de la salida del Congreso, según la información que publicó ‘La República’.

Tras esto, el Instituto de Medicina Legal pudo confirmar la versión del policía, dado que la evaluación médica arrojó una excoriación triangular de 0,5 cm por 0,6 cm con tumefacción circundante en cara anteromedial del tobillo derecho.

Así respondió Héctor Ventura

Denuncia policial contra el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular). Fuente: La República.

Al ser consultado sobre su lamentable accionar, el parlamentario fujimorista negó todo los cargos que se le habían impuesto; no obstante, sí reconoció que solo fue “un incidente” que “no pasó más que un altercado de obligar” a que le abran esta reja.

Asimismo, deslizó que ‘el cargamontón’ en su contra sería un plan tramado por el entonces ministro del Interior, Willy Huerta.

No te lo pierdas: Congreso define hoy voto de confianza al gabinete Otárola en medio de muertes y protestas

“Llama la atención que hoy por la mañana hemos solicitado a Migraciones y al ministro del Interior que se capture lo más prontamente a Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea. Es decir, yo vengo cuestionando la forma cómo está laborando el hoy ministro del Interior, Huertas. Qué curioso que hoy se da efectivamente un incidente que ha sido un tema doméstico: Yo increpo al policía de que me abra la puerta para salir y él simplemente hizo caso omiso a mi requerimiento. No pasó más que un altercado de obligar a que nos abra. Al final no se pudo abrir la puerta y ahí quedo todo. Lo cierto sí es que el policía me lanzó adjetivos e improperios (sic)”, mencionó el parlamentario para ‘La República’.

SIGUE LEYENDO