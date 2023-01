César Hildebrandt cuestiona a Dina Boluarte por las muertes en las protestas: “el gobierno no dialoga, balea”

César Hildebrandt cuestiona a Dina Boluarte.

El periodista César Hildebrandt no podía estar ajeno a la masacre ocurrido ayer en Puno, donde 17 personas perdieron la vida debido a los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En su habitual podcast de los lunes, cuestionó duramente el manejo que ha tenido el gobierno de Dina Boluarte en estas semanas.

“Los peruanos no escarmentamos, no aprendemos, siempre nos creemos por encima de todo. Van 40 muertos, señora Dina Boluarte. El gobierno no dialoga, no hace política y cuando la derecha le dice que está siendo pasivo, pide más muertos. El gobierno no dialoga, balea”, indicó el director del semanario Hildebrandt en sus Trece.

Luego, Hildebrandt aseveró que la presidenta Boluarte debería renunciar si no desea ejercer un liderazgo para resolver la crisis social en el país. “Señora Boluarte: si usted ha decidido no gobernar, renuncie. Usted espera, espera, espera, no sé qué espera y luego autoriza la bala”, apuntó en su columna semanal.

En las últimas horas, la presidenta Boluarte ha sido duramente cuestionada por el manejo de la crisis social en el sur que, hasta ahora, deja 45 fallecidos y más de 600 heridos. Sin embargo, lejos de asumir su responsabilidad política, la mandataria optó por mencionar que su gobierno no es el responsable de la violencia que se viene generando en las protestas de diversas regiones del país.

Dina Boluarte: Desde el gobierno no estamos generando la violencia | TV Perú

“Desde el gobierno no estamos generando la violencia. Y la muestra de ello es que, en Puno, hay policías que están heridos, un niño que no pudo llegar al hospital por la carretera bloqueada y me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil”, dijo en una sesión del Foro del Acuerdo Nacional, realizada en Palacio de Gobierno.

“Hermanos de Puno, no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos (renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y nueva Constitución) no están en mi manos. Lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos”, agregó.

Aseguró que hay pedidos de un sector de la población protestante que los están usando como “pretexto” para seguir generando el caos en las ciudades y desestabilizar al país.

“Los llamo a la reflexión hermanos y hermanas. Trabajemos unidos por nuestra patria. Trabajemos abrazados en un solo corazón para poder buscar y atender aquellos que están ahí en sus regiones no atendidas. Lo único que quiere Dina Boluarte es mirar al sur del país, porque por años seguramente no se ha mirado con importancia ni interés, pero también al centro y al norte”, expresó.

Al menos 12 muertos ha dejado otro violento enfrentamiento entre la policía y pobladores en Juliaca.

Aclaró que la Asamblea Constituyente “no pasa por las manos del Ejecutivo ni de Dina Boluarte”. “Si con ese pretexto, están llevando a los hermanos de las regiones en donde hay actos de violencia, los están engañando”, aseveró.

Además, la jefa de Estado lanzó una dura crítica al sector opuesto a la derecha: “Se suponía que los de izquierda no vienen a robar, se suponía que vienen a ponerse el peso de la gobernabilidad para sacar adelante el país y no hacer lo mismo que históricamente nos ha golpeado”.

También recordó que la vacancia del expresidente Pedro Castillo se logró con 101 votos en el Congreso que incluía el respaldo de legisladores de izquierda. “El Congreso llegó a 101 votos con la votación de la izquierda, aquella parte de la izquierda que ahora está en la calles, llevando un mensaje distorsionado a los hermanos del Perú”, manifestó.