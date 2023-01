Dina Boluarte es criticada por no aparecer en mensaje a la Nación por las muertes de 17 personas en Puno

(Andina)

Ayer se esperaba el pronunciamiento de Dina Boluarte tras conocerse el lamentable saldo de 17 personas fallecidas en las protestas contra su gobierno en Puno. Sin embargo, la presidenta de la República brilló por su ausencia y mandó a su premier Alberto Otárola y un grupo de ministros a lanzar un discurso poco conciliador que podría agudizar la crisis en el sur del país en las próximas horas.

La última aparición pública de Boluarte ocurrió en la tarde del lunes durante su intervención en el Acuerdo Nacional. La mandataria aprovechó ese foro para volver a mencionar que su gobierno no es el responsable de la violencia que se viene generando en las protestas de diversas regiones del país, con epicentro en Puno, donde exigen su renuncia y el llamado a nuevas elecciones generales.

“Desde el gobierno no estamos generando la violencia. Y la muestra de ello es que, en Puno, hay policías que están heridos, un niño que no pudo llegar al hospital por la carretera bloqueada y me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil”, dijo

Te puede interesar: Presentan denuncia penal contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y ministros por las muertes en manifestaciones

“Hermanos de Puno, no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos (renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y nueva Constitución) no están en mi manos. Lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos”, agregó.

Dina Boluarte: Desde el gobierno no estamos generando la violencia | TV Perú

Aseguró que hay pedidos de un sector de la población protestante que los están usando como “pretexto” para seguir generando el caos en las ciudades y desestabilizar al país.

“Los llamo a la reflexión hermanos y hermanas. Trabajemos unidos por nuestra patria. Trabajemos abrazados en un solo corazón para poder buscar y atender aquellos que están ahí en sus regiones no atendidas. Lo único que quiere Dina Boluarte es mirar al sur del país, porque por años seguramente no se ha mirado con importancia ni interés, pero también al centro y al norte”, expresó.

Aclaró que la Asamblea Constituyente “no pasa por las manos del Ejecutivo ni de Dina Boluarte”. “Si con ese pretexto, están llevando a los hermanos de las regiones en donde hay actos de violencia, los están engañando”, aseveró.

Te puede interesar: EN VIVO: Gabinete Otárola se presenta ante el Congreso por el voto de confianza en medio de muertes y protestas

Además, la jefa de Estado lanzó una dura crítica al sector opuesto a la derecha: “Se suponía que los de izquierda no vienen a robar, se suponía que vienen a ponerse el peso de la gobernabilidad para sacar adelante el país y no hacer lo mismo que históricamente nos ha golpeado”.

Al menos 17 muertos ha dejado otro violento enfrentamiento entre la policía y pobladores en Juliaca.

También recordó que la vacancia del expresidente Pedro Castillo se logró con 101 votos en el Congreso que incluía el respaldo de legisladores de izquierda.

Promesa incumplida





SEGUIR LEYENDO