Carlos Zambrano y la razón de su llegada a Alianza Lima: “Prefería venir en este momento y no cuando mi nivel baje”

Carlos Zambrano reveló que jugar en Alianza Lima fue su sueño de niño (RPP).

Este martes 10 de enero, Carlos Zambrano dio sus primera conferencia de prensa como jugador de Alianza Lima. El defensor reveló los motivos que lo llevaron a firmar por el cuadro ‘blanquiazul’ y uno de los más importantes fue sus ganas de llegar en su mejor momento futbolístico y no en el final de su carrera, cuando su físico y nivel estén mermados:

“Mi prioridad fue la familia, estuve mucho tiempo fuera del país. Tengo una edad en la que se que puedo rendir mucho más, preferiría venir al Perú en este momento y no en un par de años cuando mi nivel futbolístico baje. Me siento en buena condición y siento que hoy le puedo dar más a Alianza que, si hubiera esperado 2 años. Siempre quise estar aquí, tenía el sueño de jugar en Alianza desde pequeñito”, reveló.

El ‘Kaiser’ también contó que tuvo ofertas de diferentes países y que la dirigencia ‘blanquiazul’ lo venía siguiendo desde hace mucho tiempo:

“Tenía ofertas de Uruguay, Estados Unidos y Brasil, pero tomé la decisión de venir al mejor equipo del Perú. Con Diego Gonzáles Posada tuve conversaciones desde hace 8 meses, vino a visitarme a Argentina, almorzamos, tuvimos mucho contacto. En Perú nos reunimos nuevamente, hicieron todo lo posible para que esté aquí. Opté por Alianza también por la inversión que están haciendo, ya somos bicampeones y ahora vamos por la Libertadores”, añadió.

Te puede interesar: Carlos Zambrano: así fue la reacción de la prensa argentina luego de su fichaje por Alianza Lima

Carlos Zambrano fue de los más aplaudidos en la Tarde Blanquiazul.

La opinión de Zambrano sobre la Tarde Blanquiazul

Carlos Zambrano fue uno de los más ovacionados durante su presentación en la ‘Tarde Blanquiazul’, por lo que calificó dicha experiencia como un sueño hecho realidad. Además, destacó la acogida que le dio el plantel.

“Lo sentí como un sueño cumplido, esto recién comienza, tuve mucho contacto con mis compañeros, llegué temprano a Matute, me sentí como uno más en casa. Conozco a más de la mitad del plantel, porque he compartido equipo con muchos. Hernán Barcos me recibió muy bien, me sentí muy cómodo”, indicó.

Además, se animó a dar sus impresiones sobre el rendimiento del equipo en la victoria 2-1 sobre Junior de Barranquilla: “Estuve en el estadio con la familia, el primer tiempo Alianza fue muy superior, pudo quedar un resultado más abultado. El segundo tiempo con todos los cambios, el equipo bajó un poco, pero es normal en un partido de prueba y con un rival que no era fácil. Va a ser un termómetro para la Libertadores. Espero que nos mantengamos en ese nivel”, comentó.

Te puede interesar: José Bellina ve complicado el fichaje de Christian Cueva por Alianza Lima

Zambrano lamentó no coincidir con Jefferson Farfán en Alianza Lima (Instagram jefferson_farfan_oficial)

Selección peruana

Carlos Zambrano no cree que su retorno al torneo local afecte su rendimiento en la selección peruana, pues ha demostrado que es capaz de mantener su nivel sin importar las circunstancias: “Voy a seguir manteniendo mi nivel, me conozco. Tuve etapas difíciles en mi carrera como en Ucrania, que me tuvieron parado, donde no jugué un año, pero el profe Gareca siguió confiando en mí y rendí”, recordó.

El defensor admitió que le habría gustado compartir en Alianza con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, sus compañeros por muchos años en la ‘bicolor’: “El sueño de jugar con Jefferson y Paolo siempre lo mantuve intacto. Lamentablemente, Jefferson anunció su retiro y Paolo está sin equipo, me hubiera gustado que esté en Alianza y compartir camerino con él, aunque el fútbol es raro y uno no sabe lo que le depara. Si llegar a estar en uno o dos años, yo feliz”, señaló.

Por otra parte, se refirió a Alexander Callens y sus comentarios en Instagram diciéndole que lo espere: “Con Callens nos bromeamos mucho, ambos somos del Callao y hablamos por interno. A él también le gustaría jugar aquí y armaríamos una dupla linda. Me encantaría que llegue a Boca y haya un peruano más. Aún está joven, ha crecido mucho, al igual que los otros centrales de la selección”, afirmó.

Te puede interesar: Carlos Zambrano: así fue la reacción de la prensa argentina luego de su fichaje por Alianza Lima

Carlos Zambrano jugó 3 temporadas en Boca Juniors

Salida de Boca Juniors

Por último, Carlos Zambrano se refirió a su intempestiva salida de Boca Juniors, aunque prefirió no ahondar en detalles sobre el conflicto que tuvo con su extécnico Hugo Ibarra y prefirió agradecer al club por la oportunidad brindada:

“Se decidió en un día y medio, cuando todo estaba prácticamente cerrado. Ocurrieron cosas complicadas que escaparon de mis manos. Soy un caballero y nunca hablé de más a pesar de que me golpeaban por todos lados. Me quedo tranquilo porque fui directo, nunca doble cara. Todo el mundo en Boca me escribió triste porque me iba, yo podría hablar la realidad, pero no es dable, me di al equipo al 100%, cuando los otros centrales estaban lesionados, ingresé al campo a pesar de estar medio golpeado. Siempre quedaré agradecido por la oportunidad de jugar ahí”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: