Sigrid Bazán pidió a Rafael López Aliaga información sobre los despidos masivos en la Municipalidad de Lima

Sigrid Bazán es congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú

La llegada de Rafael López Aliaga a la Municipalidad Metropolitana de Lima ha estado marcada por una gran controversia que involucra a los trabajadores de la gestión anterior. Alrededor de 500 funcionarios se presentaron a trabajar, pero se toparon con la sorpresa de que sus contratos habían culminado el 31 de diciembre. Ante la situación, la congresista Sigrid Bazán ha pedido explicaciones al mismo alcalde de la capital.

A través de un oficio, la representante de Cambio Democrático - Juntos por el Perú pidió que se disponga un informe sobre los despidos masivos ocurridos los primeros días del año. Según las declaraciones de algunos afectados, se ha dispuesto la salida de aquellos que provienen de la gestión de Jorge Muñoz mas no de aquellos que estuvieron durante el gobierno de Luis Castañeda, líder del partido de hoy alcalde de Lima.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga: Reacciones de los usuarios en Twitter tras despidos masivos en la Municipalidad de Lima

“El 1 de enero, la Municipalidad de Lima, cesó 500 trabajadores CAS indefinido, de los cuales la mayoría ingresó a trabajar en la gestión municipal anterior. El término de este vínculo laboral necesita de una causa justa debidamente comprobada, caso contrario, se trataría de un atropello a los derechos laborales. Exigimos al alcalde, Rafael López Aliaga que se pronuncie al respecto y rinda cuentas al grupo de trabajadores afectado”, señaló Bazán.

Rafael López Aliaga es el nuevo alcalde de Lima por voto popular. (El Comercio)

“Para todos ha sido sorpresivo”, declaró un extrabajadora a La República. Esta narró que estuvo esperando en cola para que se le pueda confirmar si se encontraba en la lista de quienes aún seguían trabajando en la institución. “No me dejaron entrar y me dieron esta carta donde me están finalizando el vínculo contractual. No nos avisaron con ningún día de anticipación”, relató una de las afectadas.

100 primeros días

Rafael López Aliaga presentó hoy, en su primera conferencia como alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, a sus gerentes que liderarán las acciones de sus primeros cien días de gestión. Además, reveló que ha encontrado problemas en diversos sectores de la comuna que tratará de resolverlos en el más corto plazo.

Detrás del teniente alcalde Renzo Reggiardo, se ha designado como gerente municipal a Óscar Remigio Lozán Luyo, quien es economista de profesión con varios años de experiencia en el sector financiero y tributario en las instituciones del Estado. Antes de asumir este puesto, laboró para la gestión de Luis Molina en la Municipalidad de Miraflores.

Rafael López Aliaga busca pasar a la historia como “el alcalde de los cerros”. Foto: Andina/Ricardo Cuba

Lózan laboró como gerente de Finanzas en la Municipalidad de Lima en la gestión del fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por quien López Aliaga juró ayer al cargo en su memoria y buscaría tratar de replicar su gestión.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga busca pasar a la historia como ‘el alcalde de los cerros’

Luego, el nuevo alcalde de Lima presentó que Arthur Miranda estará a cargo de la gerencia de Seguridad Ciudadana del municipio. Entre los anuncios más importantes es que López Aliaga convocará a los 43 alcaldes de la capital, al comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para adoptar medidas con el fin de combatir la inseguridad.

Además, se buscará eliminar el mercado negro de celulares gracias al trabajo del serenazgo y el nuevo Sistema de Voluntariado Municipal. Se tiene como objetivo identificar focos de compra y venta de teléfonos robados y clausurarlos.

En paralelo también se creará el Sistema de Reservistas de las Fuerzas Armadas, grupo capacitado y evaluado de forma permanente que ayudará en la prevención del delito en los lugares de mayor violencia en Lima.

SEGUIR LEYENDO