Temple Sour anuncia su separación tras 9 años juntos: así fue el lamento de los fans en redes sociales

Este 5 de diciembre será una fecha que todos los fanáticos de la banda peruana de reggae alternativo, Temple Sour, recordarán con tristeza. La agrupación utilizó sus redes sociales para anunciar su separación tras 9 años tocando juntos. A través de la cuenta oficial de la ‘Boy band’ publicaron un extenso comunicado explicando las razones de la disolución del grupo.

Joaquín Aramburú (voz), Mateo Ledgard y Lorenzo Tapia (bajistas), Jaime Pareja-Lecaros (guitarra) Bruno Paiva (tecladista) y Jordan Gambirazio (batería) comenzaron resaltando todo lo que han crecido desde que decidieron formar la banda, la cual “empezó como un juego de niños y terminó siendo la experiencia más grande de sus vidas”.

Asimismo, revelaron que tomaron la decisión de separarse porque cada uno desea enfocarse en sus propios proyectos y tomar caminos diferentes. Si bien, señalaron que puede ser una noticia triste tanto para ellos como para sus fieles seguidores, entienden que es momento de empezar con nuevos proyectos individuales.

“Empezamos siendo unos niños, en una edad en la que todavía no sabíamos qué hacer con la vida (ni qué era la vida) y este se volvió el medio para crecer y conocernos de la manera más extraña pero hermosa que hubiéramos podido desear. Ahora que tenemos entre 24 y 26 años, creemos que nos toca perseguir nuestros propios caminos y cerrar esta etapa de nuestras vidas. Por eso, hemos decidido separamos”, se lee.

“Entendemos que puede ser una noticia triste para muchos, incluyéndonos a nosotros. Pero sabemos que esta decisión solo nos va a llevar a nuestro máximo potencial como individuos, a explorar terrenos que cada uno necesita pisar, y así llegar a la mejor de nuestras versiones”, agregaron.

Finalmente, agradecieron el cariño de todos sus fanáticos por todos los años que siguieron su música y carrera. “Gracias a cada uno de ustedes, tanto los que están desde el inicio como los que llegaron recientemente. Gracias por su apoyo, por sus mensajes y por el cariño que siempre nos han regalado. Gracias por sus voces en nuestros conciertos y gracias por escuchar y compartir”, sentenciaron.

La reacción de sus fanáticos

A los pocos minutos de anunciar su separación, miles de fanáticos de Temple Sour no dudaron en expresar su tristeza en Twitter. Múltiples cibernautas se quedaron en shock al enterarse de que la banda de reggae que combina los estilos de rock, jazz, funk y hip hop ya no volverían a tocar sus exitosos temas en los escenarios del Perú.

“Me ha dado un poco de pena que Temple Sour anuncie su separación, porque su música me acompañó en momentos bien chéveres de mi vida universitaria”, “La peor noticia de Temple Sour”, “Temple Sour se separó y nunca los vi en vivo”, “Temple Sour los amo, gracias por tantos veranos hermosos con sus canciones”, fueron algunos de los lamentos de los usuarios.

Asimismo, otros internautas pidieron que se realice un concierto de despedida para que puedan escuchar “Verte así, “Por ti”, “I can see the sun”, “Buscando estrellas”, “Te gustó”, entre otras canciones, por última vez en vivo. Como se sabe, Temple Sour es considera una de las bandas más reconocidas del Perú, con más de 200 mil seguidores en Instagram y YouTube, han participado en importantes festivales y realizado giras a nivel nacional.

“¿Habrá concierto de despedida?”, “Concierto de despedida porfa”, “El Perú necesita una gira de despedida”, “Díganme que habrá concierto de despedida”, “Una gira de despedida, por favor”, “Un último concierto”, “Tienen que hacer un concierto de despedida”, escribieron.

