Jorge Salas Arenas, presidente del JNE: “El fraude es una fantasía con intereses extraños a la democracia”

Jorge Salas Arenas, presidente del JNE. (Andina)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, cuestiona el proyecto de ley de la congresista Rosselli Amuruz, de la bancada de Avanza País, que propone recortar el mandato de las autoridades electorales (JNE, Onpe y Reniec) para que haya nuevos titulares a cargo de las elecciones generales que se llevarían a cabo el 2024.

Sobre la propuesta de Amuruz, que alega que es necesario que salgan las autoridades electorales para que no haya duda de los resultados, Salas Arenas dijo no compartir esta posición “porque el tema no es de apetencias, sino constitucional y de respeto a reglas de democracia”.

“La forma de expulsar a funcionarios por comisión de infracciones es la disciplina y el órgano disciplinario es la Junta Nacional de Justicia. Yo he pasado la ratificación, luego de varias cosas referidas. Ha sumado el tema de que el fraude nunca existió, es una lamentable fantasía alimentada por intereses extraños a la democracia, que ha generado una campaña costosa de ataques que no han terminado, que están vigentes”, dijo en entrevista con el diario La República.

El titular del JNE consideró que esta propuesta es un intento de controlar el sistema electoral. “Porque si no les gusta el desempeño de un presidente del JNE o de un funcionario, piden que lo boten. Así no funciona la democracia en ningún lugar”, declaró.

“Afectar la credibilidad del sistema electoral es afectar el corazón mismo de la forma democrática de transferencia de poder. Han invertido mucho dinero algunos en aparatos de prensa y más para ofender y generar en algunas personas ese concepto del fraude y a la vez sembrar odio. En un país fragmentado, las grietas de combustible con más odio. Para avanzar, hay que cerrar esas brechas. Esto, generar distensiones, alimenta el odio”, consideró.

El Congreso suspendió hasta este viernes el debate de adelanto de elecciones tras visita de titulares de Reniec, JNE y Onpe. (Andina)

Te puede interesar: Lady Camones a favor de que se reduzca el periodo de los jefes del JNE y ONPE y también del Reniec

JNE cuestiona proyecto

El miércoles 4 de enero, el pleno del JNE, en un comunicado, consideró que el proyecto de ley de reforma constitucional que recorta, por única vez, el mandato del presidente del JNE y el jefe de la Onpe, carece de argumentación valedera y pretende vulnerar la autonomía de los organismos constitucionales.

“El proyecto de ley destinado a personas específicas (contra el artículo 103 de la Constitución) sin ninguna argumentación valedera, pretende vulnerar la autonomía de los organismos constitucionales JNE y Onpe, soslayando el proceso de designación de sus titulares previsto en nuestra Carta Magna, por el lapso de 4 años”, indica el documento.

El comunicado recordaba que el presidente del JNE es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el jefe de la Onpe es designado por la Junta Nacional de Justicia, después de un concurso público, como lo establece nuestra norma constitucional.

“En tal sentido, la referida propuesta injiere en las decisiones autónomas de la máxima instancia del Poder Judicial como de la JNJ”, señalaron.

Firmaron el comunicado los magistrados Jorge Luis Salas Arenas, Delia Espinoza Valenzuela,Willy Ramírez Chavarry, Jovián Valentin Sanjinez Salazar y Vicente Miguel Sánchez Villanueva.

Te puede interesar: Congreso suspendió debate de adelanto de elecciones tras visita de titulares de Reniec, JNE y ONPE

A favor del proyecto

Por otro lado, la congresista Lady Camones aseguró el jueves que está de acuerdo con el reciente proyecto de ley que propone reducir el periodo de los jefes del JNE, la Onpe y el Reniec.

La expresidenta del Congreso señaló que necesario ajustar esos tiempos de permanencia en el cargo, pues es la población quien ya no cree en estas autoridades por todo lo visto durante los últimos comicios.

“(¿Usted es de la idea de remover al presidente del JNE, al jefe de la ONPE?) Yo pienso que sí, que debería recortarse el periodo de los tres (funcionarios), no solamente de del jefe de la ONPE y JNE, sino también del Reniec. Hay un gran sector de la población que tiene desconfianza de las autoridades del sistema electoral”, dijo a Canal N.

SEGUIR LEYENDO