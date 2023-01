Lady Camones a favor de que se reduzca el periodo de los jefes del JNE y ONPE y también del Reniec

Lady Camones indicó que le han explicado a la OEA que la denuncia constitucional contra Castillo pasará por tres instancias. (Andina)

La congresista Lady Camones aseguró que está de acuerdo con el reciente proyecto de ley que acaba de presentar la bancada Avanza País, en donde se reduce el periodo de los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Incluso, propuso añadir a la titular de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La expresidenta del Congreso, señaló que necesario ajustar esos tiempos de permanencia en el cargo, pues es la población quien ya no cree en estas autoridades por todo lo visto durante los últimos comicios.

“(¿Usted es de la idea de remover al presidente del JNE, al jefe de la ONPE?) Yo pienso que sí, que debería recortarse el periodo de los tres (funcionarios), no solamente de del jefe de la ONPE y JNE, sino también del Reniec. Hay un gran sector de la población que tiene desconfianza de las autoridades del sistema electoral”, declaró a Canal N.

Para Camones, existe una parte muy considerada de ciudadanos que exigen estos cambios. Sin embargo, dejó en claro que esto no tiene nada que ver con los supuestos fraudes que se habrían suscitado en las elecciones generales del 2021 cuando Pedro Castillo salió ganador.

“Para mí tampoco hubo fraude. Yo no he levantado nunca la bandera de fraude. Siempre que he tenido la oportunidad de reconocer el gobierno de Pedro Castillo como legítimo y constitucional, lo he hecho, pero esa es mi postura, pero hay un sector de la población que no”, puntualizó.

¿De qué se trata el PL de APP?

La bancada Avanza País presentó un proyecto de reforma constitucional que reduce, por única vez, la gestión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esta iniciativa, que ha sido cuestionada por diversas figuras políticas, fue presentada por la congresista Roselli Amuruz y pretende incorporar una disposición transitoria especial en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de que los titulares del JNE y ONPE concluyan su mandato en abril del 2023.

En ese sentido, el artículo segundo de la propuesta refiere que no son de aplicación para ambas autoridades, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 180 y 182, respectivamente, de la Carta Magna.

En la sustentación que la legisladora realiza en dicho documento, expresa que este proyecto tiene como finalidad que estos cambios se planteen por única vez “a fin de construir confianza en el país” y generar neutralidad en las próximas elecciones generales, a realizarse en abril de 2024.

¿Qué opina el JNE sobre iniciativa de APP?

Luego de conocerse la iniciativa presentada por la legisladora Roselli Amuruz, el pleno del JNE envió un comunicado por el comunicado sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que recorta, por única vez, el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para la institución, esta iniciativa carece de argumentación valedera y pretende vulnerar la autonomía de los organismos constitucionales.

“El proyecto de ley destinado a personas específicas (contra el artículo 103 de la Constitución) sin ninguna argumentación valedera, pretende vulnerar la autonomía de los organismos constitucionales JNE y ONPE, soslayando el proceso de designación de sus titulares previsto en nuestra Carta Magna, por el lapso de 4 años”, precisa el documento.

