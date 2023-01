Presentan recurso de reconsideración sobre el pase al retiro del Mayor PNP David Medina

Ministerio del Interior pasó a retiro al mayor PNP David Medina Guillen. Foto: Composición Infobae

El abogado del Mayor PNP David Medina, Stefano Miranda, presentó un recurso de reconsideración tras el pase al retiro de su patrocinado. El pasado 23 de diciembre, una resolución del Ministerio del Interior (Mininter) resolvió determinar la medida. El documento llevaba la rúbrica del titular de la entidad Víctor Rojas Herrera.

Medina, conocido bajo el pseudónimo de “Aquiles”, era una pieza clave en el Equipo Especial de apoyo de los Fiscales contra la Corrupción del Poder. El grupo del Ministerio Público está actualmente liderado por la fiscal Marita Barreto.

“Me dirijo a la presidente Dina Boluarte en cuanto manifestó su voluntad de apoyar al Equipo Especial (…) con mucho pesar veo que las cosas no han cambiado realmente, pese a que tenemos nuevas autoridades. Invoco a la mandataria a que cumpla con su promesa de apoyarnos”, comentó días atrás la funcionaria.

En aquel momento, Barreto Rivera también alertó que el ministro Víctor Rojas era asesorado por personas ya denunciadas, meses atrás, por la Fiscalía.

“Los funcionarios u oficiales, asesores del actual ministro, a los que denuncié por conductas obstruccionistas y otros delitos, se mantienen en el poder. Esa es nuestra preocupación (…) me corresponde como coordinadora de este equipo, poner al frente y en conocimiento lo que está pasando”, manifestó en diálogo con Canal N.

En el documento del recurso, la defensa legal del Mayor PNP Medina pide que elabore una evaluación adecuada de los oficiales “inmersos en el proceso de renovación de cuadros regular y se disponga mi reincorporación al servicio activo”, según recoge RPP Noticias.

“Esto obedece a una evaluación que se realizó desde hace un mes, aproximadamente, por una junta evaluadora. Obedece estrictamente al marco legal y a aspectos técnicos”, señaló el titular del Mininter sobre la renovación de cuadros a la que fue sujeto Medina.

Defensa de Medina se pronuncia

Por otro lado, el abogado Stefano Miranda se refirió a este tema y cuestionó que la comisión que decidió el pase al retiro de su patrocinado, semanas antes, esté integrada por un miembro implicado en el caso de los irregulares ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

“Tenemos a una integrante de la junta que está investigado en esos ascensos irregulares y que el ocho de diciembre recién lo sacaron. El ministro reciente ha tenido todo ya y solamente ha firmado sin darse cuenta. Es por eso que en el recurso [de reconsideración] señalamos que no ha tenido la información certera y que va a reconsiderar la resolución ministerial como sucedió en el 2017″, indicó en diálogo con RPP.

Posteriormente, reafirmó que esta situación se produjo como parte una “venganza política” debido a que Medina participó de diversos operativos, durante la anterior gestión, en la que debió intervenir a otras autoridades.

“En el recurso de reconsideración he sustentado objetivamente que ha existido no solo un revanchismo sino una venganza. Cuando ellos intervienen a oficiales generales o de jerarquía superior no quieren ponerse grilletes de seguridad que la ley manda a todo ciudadano cuando comete un delito. Mi cliente, al ser un oficial de campo, asiste a las intervenciones de manera presencial. Es el oficial que está a cargo del operativo. Entonces tiene un enfrentamiento directo con estos efectivos”, agregó.

