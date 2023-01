Maximiliano Amondarain, refuerzo del Mannucci: “Mi objetivo siempre fue mantenerme en la Liga 1”

El defensor llegó a la ciudad de Trujillo para vestir los colores de Carlos A. Mannucci por todo el 2023.

Maximiliano Amordarain, flamante refuerzo de Carlos A. Mannucci, dio a conocer cómo se concretó su llegada al conjunto trujillano. Además, reveló cuáles serán sus objetivos de cara al inicio de la Liga 1 2023.

El futbolista de 29 años se refirió a la confianza brindada por Mario Viera, quien apostó por él para conformar el plantel ‘carlista’ 2023. “Es muy bueno tener la confianza de un entrenador, eso te reconforta y te hace sentir que vienes haciendo las cosas bien. Me quedo contento porque valoró mi trabajo y confió en mi para este año”.

Con respecto a su pasado en el cuadro sullanense, Amordarain dijo lo siguiente: “Cuando llegué a Perú mi objetivo era poder mantenerme en la liga y poder ir haciéndome un nombre. Creo que con Alianza Atlético hicimos un buen año y por eso ahora tengo la oportunidad de seguir demostrando mis cualidades en otro equipo”.

Asimismo, no dudó en referirse a los trabajos de pretemporada que vienen haciendo al mando de Mario Viera. “Venimos trabajando muy bien, comenzamos los trabajos el 19 de diciembre. Estuvimos concentrados en un hotel, entrenando a doble turno y la verdad que el ‘profe’ está haciendo un buen trabajo físico. Nos estamos adaptando, tenemos proyectados un par de amistosos y ahora estamos enfocados en agarrar la idea que tiene Mario”.

No obstante, reveló cómo fue que se dio su llegada al equipo. “El torneo terminó el 31 de octubre, hablé con mi representante y me comunicó que Alianza Atlético aún no tenía resuelto el tema de mi renovación. Entre el 2 y el 3 de noviembre conversé con Mario, me dijo que quería contar conmigo en Mannucci y arreglé todo de inmediato”.

Sobre la altura, Maximiliano señaló que “definitivamente es un factor que afecta, pero trataremos de empezar con el pie derecho y poder dar un primer ‘batacazo’ allá, para así poder iniciar con confianza el campeonato”.

Además, reveló que el proceso de adaptación no fue complicado. “El año pasado fue mi primera experiencia, nunca antes había jugado en un lugar así. Me sentí bastante bien, pensé que me iba a ir peor en cuanto a lo físico, pero creo que me adapté muy bien”.

Finalmente, dio a conocer cuál fue el escenario al que más le costó aclimatarse. “La que más me costó y la que más sentí fue Huancayo, más aún porque hacía calor. A Juliaca no me tocó ir pero si me dijeron que era la peor. Justo para ese partido no me tocó viajar, sin embargo, me dijeron que era muy duro”.

Plantel 2023

Carlos A. Mannucci fue uno de los equipos que no la pasó nada bien la temporada pasada, motivo por el cual, tomó la decisión de sumar varios jugadores a su plantilla y reforzarse de la mejor manera con el objetivo de no volver a la pelear la permanencia en la Primera División del fútbol peruano.

Arqueros

Andy Vidal

Manuel Heredia

Fernando Cavalier

Defensas

Maximiliano Amondarain

Jefferson Portales

Marcelo Gaona

Matías Cortave

Janpierr Cano

Aldair Llaros

Carlos Neyra

Alexis Cossio

Mathías Llontop

Marlon Ruidías

Erick Perleche

Mediocampistas

Tarek Carranza

Erick Gonzáles

Gustavo Viera

Carlos Correa

Bryan Urrutia

Yuriel Celi

Edhu Oliva

Vidalito López

Delanteros

Joao Villamarín

Kevin Ruíz

Alexander Lecaros

Piero Cabel

Javier Núñez

Michel Rasmussen

Matías Succar

Federico González

Diego Juárez

