Joel Raffo y el caso Diego Buonanotte: “No está en los planes del club y estaremos resolviendo su situación en las próximas horas”

El directivo celeste se refirió a la situación del jugador argentino.

No va más. Diego Buonanotte, quien llegó como refuerzo en el 2022, no seguirá siendo jugador de Sporting Cristal. Joel Raffo, presidente del club, confirmó el último miércoles que el atacante argentino no está en los planes para la temporada 2023.

Si bien el ex River Plate arribó a la capital el pasado martes y se reincorporó de manera inmediata a los entrenamientos, el técnico brasileño, Tiago Nunes, no lo tuvo en cuenta para los trabajos del equipo principal. De esta manera, el jugador quedó descartado y en la búsqueda de nuevas oportunidades.

“Buonanotte no está en los planes deportivos del club y estaríamos resolviendo su situación en las próximas horas o días. Sin entrar en muchos detalles, no calza con el perfil que el comando técnico ha buscado para la exigencia que nos hemos propuesto para el nivel institucional”, sostuvo el directivo ‘rimense’ en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que Diego no tiene planeado jugar en otro equipo del torneo local. “Me he comprometido de manera directa, estamos prevaleciendo sus intereses. Él no tiene intención de seguir jugando en el medio local que no sea en Sporting Cristal”.

Situación actual

Diego Buonanotte llegó a La Florida a mediados de 2022 con el objetivo de llenar el vacío que dejó Christofer Gonzáles, jugador que actualmente milita en Arabia Saudita. El argentino nacionalizado chileno firmó contrato por un año y medio, disputando un total de 19 encuentros y marcando en cinco oportunidades.

Actualmente, el atacante se encuentra a la espera de ofertas. No obstante, se pudo conocer que habría recibido una propuesto formal por parte de Unión la Calera. Como se recuerda, el futbolista de 34 años reveló que su deseo es volver al país sureño.

Diego Buonanotte muy cerca de llegar a Unión La Calera de Chile (Sporting Cristal).

Tarde Celeste

Por otro lado, Sporting Cristal dio a conocer la fecha y rival de la ‘Tarde Celeste’. El cuadro ‘bajopontino’ chocará ante el Club Deportes Tolima de Colombia el domingo 15 de enero en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo.

La noticia fue anunciada por el presidente del club celeste. “Hay un anuncio que genera mucha expectativa: la presentación del equipo para esta temporada. La haremos el domingo 15 de enero frente a Tolima de Colombia. Ya es confirmado, estaremos dando la información relacionada en las próximas horas”, indicó Raffo.

En cuanto al precio de las entradas, el club dará a conocer dicha información a través de sus redes sociales. También se espera que en las próximas horas pueda confirmarse el horario del evento más esperado por toda la hinchada ‘rimense’.

Fixture celeste

A tan solo unas semanas de que vuelva la Liga 1, Sporting Cristal conoció quién será su rival en la primera jornada del campeonato. Se trata de la Academia Deportiva Cantolao. Lo más probable es que el encuentro se lleve a cabo en el recinto ubicado en el distrito del Rímac.

A continuación, los equipos a los que se enfrentará Cristal a lo largo del Torneo Apertura:

Fecha 1: Sporting Cristal vs Academia Deportiva Cantolao

Fecha 2: Unión Comercio vs Sporting Cristal

Fecha 3: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 4: Carlos A. Mannucci vs Sporting Cristal

Fecha 5: Sporting Cristal vs FBC Melgar

Fecha 6: Deportivo Binacional vs Sporting Cristal

Fecha 7: Sporting Cristal vs Asociación Deportiva Tarma

Fecha 8: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Fecha 9: Sporting Cristal vs Club Atlético Grau

Fecha 10: Deportivo Municipal vs Sporting Cristal

Fecha 11: Descansa

Fecha 12: Sporting Cristal vs Sport Boys

Fecha 13: Universitario de Deportes vs Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs César Vallejo

Fecha 15: Universidad Técnica de Cajamarca vs Sporting Cristal

Fecha 16: Sporting Cristal vs Cusco FC

Fecha 17: Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Fecha 18: Sporting Cristal vs Cienciano

Fecha 19: Alianza Atlético de Sullana vs Sporting Cristal

