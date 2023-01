Ignácio Da Silva en su presentación: “Sabía de la grandeza de Sporting Cristal y eso me motivó a estar aquí”

Ignacio Da Silva fue presentado oficialmente en Sporting Cristal.

Ignácio Da Silva fue presentado oficialmente en conferencia de prensa y con eso Sporting Cristal dio a conocer que cerró la plantilla para lo que será la temporada 2023. El defensa brasileño se convirtió en la última incorporación de los ‘celestes’ y el quinto refuerzo extranjero que manejará el equipo en el año. Se mostró feliz de ponerse la camiseta de los ‘cerveceros’ y explicó por qué eligió al equipo de La Florida. Además, agradeció el recibimiento de sus compañeros.

“Yo conocía Sporting Cristal, siempre figuraba en los campeonatos sudamericanos y cuando se enfrentaba a los equipos brasileros, sé de su grandeza y que busca ganar títulos y eso me motivó bastante a estar aquí hoy. Las expectativas son las mejores posibles. Mis expectativas son las mejores posibles, agradezco al club por vestir esta camiseta, sé que la gente nos va a dar su apoyo de la mejor manera posible. A todos los equipos del fútbol peruano hay que darles importancia, más allá de los rivales clásicos. Fui bien recibido por todo el equipo, me he adaptado muy bien y me están ayudando de la mejor manera posible. Hablo bastante con Gianfranco Chávez y Rafa (Lutiger)”, aseguró el jugador.

Da Silva habló sobre su estilo de juego y cuáles son sus objetivos personales. “Es mi primera experiencia fuera de Brasil, ya que toda mi trayectoria la de desarrollado en mi país. Empecé en Chapecoense y luego fui a Bahía. Hoy, estoy muy feliz de estar en Sporting Cristal. Estoy enfocado también en la Copa Libertadores. El profesor Tiago Nunes me va a ayudar en el crecimiento de mi carrera. Mis características son que soy muy agresivo en la marca cortando espacios y por mi estatura salgo a cortar en el juego aéreo también”.

Los cinco extranjeros 2023

Ignacio da Silva (Brasil)

Brenner Marlos (Brasil)

Leandro Sosa (Uruguay)

Washington Corozo (Ecuador)

Juan Sánchez (Ecuador)

Presentación De Ignacio Da Silva en Sporting Cristal. | Cristal TV

Más sobre Da Silva

El exentrenador del Avaí, Eduardo Barroca, dio detalles sobre Ignacio Da Silva: cuáles son sus características y aseguró que será un refuerzo que sumará al equipo de Tiago Nunes. Además, está seguro que destacará en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. El nuevo central ocupará el lugar que dejó Omar Merlo.

“Ignacio Da Silva es un central rápido, agresivo de mucho coraje. Tiene capacidad para construir juego desde su propia área, además es de buen pase largo. Tiene todas las condiciones para triunfar”, declaró Barroca en una entrevista con Exitosa Deportes.

Ignacio Da Silva es el quinto extranjero de Sporting Cristal para la temporada 2023.

Descartado Buonanotte

A pesar que se vio a Diego Buonanotte entrenando en La Florida en los últimos días, Sporting Cristal confirmó que no será parte del equipo del 2023. No está considerado por Tiago Nunes y se está buscando su desvinculación pues tiene contrato vigente por todo el año. Aunque no se dio a conocer las razones por las que no está en el plantel, se sabe que el tema pasa más por una decisión técnica. Igual, el delantero argentino tendría su futuro en Unión La Calera de Chile.

“Buonanotte no está en los planes deportivos del club y estaríamos resolviendo su situación en las próximas horas o días. Sin entrar en muchos detalles, no calza con el perfil que el comando técnico ha buscado para la exigencia que nos hemos propuesto para el nivel institucional. Me he comprometido de manera directa, estamos prevaleciendo sus intereses. Él no tiene intención de seguir jugando en el medio local que no sea en Sporting Cristal”, declaró el presidente del club ‘celeste’, Joel Raffo, en rueda de prensa.

