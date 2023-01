Christian Cueva y sus polémicas salidas de clubes a lo largo de su carrera como futbolista

Christian Cueva ha vivido varias polémicas a lo largo de su carrera (EFE).

Christian Cueva se desligó de Al-Fateh alegando que le incumplieron el pago de 4 meses de sueldo. Sin embargo, el cuadro de Arabia Saudita sacó un comunicado desmintiendo tener deudas con el futbolista y anunciando que tomará medidas legales contra él y Álex Valera, el otro peruano que se desvinculó por el mismo motivo.

Esta no es la primera vez que ‘Aladino’ se marcha de una institución en medio de polémica y conflictos. Su carácter le a ocasionado problemas con muchos de los clubes en los que militó.

Te puede interesar: La dura crítica del técnico de Al Fateh contra Christian Cueva: “Causaba problemas”

César Vallejo

Tras varios años destacando en la San Martín, Christian Cueva firmó por la Universidad César Vallejo para el Clausura 2012. Fue pedido de Víctor ‘Chino’ Rivera, quien lo había hecho debutar con el cuadro ‘santo’. La esperanza era dar un salto de calidad al plantel con quien era, uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano.

Christian Cueva tumo un efímero paso por César Vallejo en 2012 (El Comercio).

Durante su paso por el cuadro ‘poeta’, ‘Aladino’ solo disputó 5 partidos y no anotó ningún gol y al cabo de unos meses, sus constantes indisciplinas ocasionaron que le rescindan el contrato:

“Se le ha encontrado jugando fulbito hasta en dos oportunidades. Se le sancionó la primera vez, se le perdonó y ahora nuevamente cometió la misma falta y ya es una cuestión más grave. También faltó a algunas prácticas. Pero quiero negar que haya llegado a los entrenamientos en estado etílico”, declaró el entonces gerente deportivo Paul Ramos.

Te puede interesar: Christian Cueva y Alex Valera: Al Fateh aclaró situación contractual de los peruanos

Sao Paulo

Christian Cueva fichó por Sao Paulo a mediados de 2016 a cambio de 2 millones 500 mil dólares procedente del Toluca de México, donde realizó una buena temporada.

El paso de ‘Aladino’ en el cuadro brasileño fue muy bueno, ya que en 3 temporadas disputó 87 partidos, marcó 27 goles y repartió 18 asistencias. Además, en 2017 fue escogido el mejor jugador del Campeonato Paulista 2017, mismo año en el que integró el XI ideal de extranjeros del Brasileirao.

Llegó a ser el encargado de los tiros libres y los penales y recibió elogios de sus entrenadores Edgar ‘Patón’ Bauza, Ricardo Gómez y Diego Aguirre, incluso Pelé lo llegó a destacar en una entrevista.

Christian Cueva inició bien con Sao Paulo, pero sus últimos meses fueron problemáticos (Sao Paulo).

No obstante, durante sus últimos meses en el cuadro paulista, su situación se complicó. Según TV Globo, a inicios de 2018 el Sao Paulo rechazó una oferta de 18 millones de dólares del Dailan Yifang de China por el peruano, lo cual le molestó y se declaró en rebeldía, negándose a jugar algunos partidos del Campeonato Paulista.

Pese a que volvió a jugar e incluso pidió perdón a los hinchas tras marcar un gol ante Botafogo, la relación de Cueva con el club no fue la misma y se marchó a Krasnodar tras finalizar el Mundial Rusia 2018. “Llegó muy bien y después no pudo mantener la constancia profesional en un mercado muy exigente y un club que te consume como Sao Paulo”, declaró su excompañero Diego Lugano al cabo de un tiempo en GOLPERU.

Te puede interesar: Pelé y la vez que elogió a Christian Cueva y Paolo Guerrero

Santos

El paso de Christian Cueva por Santos fue el más polémico de su carrera, ya que los problemas que ocasionaron su salida lo persiguen hasta el día de hoy. ‘Aladino’ firmó por el ‘Peixe’ a cambio de 7 millones de dólares a inicios de 2019, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro en la historia del club.

Su intención era recuperar el nivel perdido en Krasnodar, donde nunca logró adaptarse y vio en el fútbol brasileño y el técnico Jorge Sampaoli, el escenario ideal para relanzar su carrera. No obstante, su rendimiento fue muy bajo, pues en toda la temporada solo disputó 16 partidos y no convirtió goles dio ni asistencias.

Posteriormente, comenzó a sumar indisciplinas como llegar con sobrepeso, ausentarse a los entrenamientos o protagonizar una pelea en una discoteca, por lo que su relación con el entrenador se agrietó. Tras su última falta a las prácticas en octubre, el gerente deportivo, Paulo Autori, anunció que el peruano no volvería a jugar en Santos.

Christian Cueva tuvo una mala relación con Jorge Sampaoli en el Santos de Brasil (Santos FC).

Pese que no estaba en los planes del equipo, el ‘Peixe’ buscaba recuperar la inversión hecha en Cueva, por lo que clubes como Independiente y San Lorenzo no pudieron pagar lo que pedían por su pase. No obstante, ‘Aladino’ apareció en unas fotos en Argentina sin permiso del club, el cual lo denunció por abandono de trabajo.

Christian Cueva a su vez pidió permiso a la FIFA para sumarse al Pachuca de México en condición de jugador libre, alegando un retraso en el pago de su salario. El volante recibió la autorización, pero Santos acudió a la FIFA a denunciarlo por incumplimiento unilateral del contrato, por lo que el Comité Disciplinario le ordenó pagar una compensación de 7.4 millones de dólares.

Te puede interesar: Christian Cueva y su deseo de jugar Copa Libertadores con Alianza Lima el 2023

Yeni Malatyaspor

El último lío de Christian Cueva antes de Al-Fateh ocurrió en Turquía, cuando fichó por Yeni Malatyaspor a mediados de 2020. No obstante, solamente disputó 8 partidos hasta que fue separado del plantel por su técnico Hamza Hamzaoglu:

“No se disculpó, y no hay necesidad de disculparse después de este tiempo. No me gustan las grandes charlas, pero no creo que haya perdón”, declaró el entrenador a un medio local. Un par de meses desde su exclusión, el club anunció en un comunicado que rescindía el contrato del jugador.

SEGUIR LEYENDO: