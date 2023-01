Christian Cueva podría ser inhabilitado en caso no pague la sanción económica impuesta por FIFA

El abogado en temas deportivos afirma que hay una posibilidad de que 'Aladino' quede inhabilitado.

Al conflicto contractual con Al Fateh, se sumó para Christian Cueva una nueva situación que deberá resolver. El futbolista probablemente tendrá que pagar una indemnización al club Santos de Brasil tras el fallo de la FIFA que analizó la controversia suscitada a raíz de la rescisión de contrato del mediocampista peruano. Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo, dio a conocer los detalles de la disputa legal, las posibles consecuencias para el futbolista y, también, al Pachuca de México.

El abogado explicó como inició la disputa legal entre ‘Aladino’ y el Santos: “La apelación al TAS se realizó a mediados del 2021 y seguro en muy corto tiempo habrá una resolución final sobre el tema de Christian Cueva. El reglamento indica que al jugador que se le adeuda dos o más salarios, debe intimar a que en un plazo de 15 días regularice esa situación, bajo los efectos de poder considerarse despedido con justa causa”, apuntó el letrado en declaraciones a Rpp.

Además, el asesor legal detalló más acerca del tema del volante peruano: “Cueva se da por despedido en el Santos de Brasil porque aduce que en el contrato de imagen, no en el de trabajo, se le adeudaba una suma de más de dos meses. La FIFA llegó a la conclusión que sí se le debían dos meses, pero que Santos FC había logrado acreditar que venía regularizando esa situación. Más allá, que Cueva no intimó por 15 días, según la ley, sino por 10 días”.

El abogado argentino habló sobre como el ente máximo del fútbol resolvió esa demanda: “FIFA determinó que ello fue una rescisión de contrato sin justa causa, y por ende lo condena a Christian Cueva y al club Pachuca, lo hace responsable de manera solidaria. Ambos apelaron al TAS esa sanción económica, que es más de 7 millones de dólares”.

“Cueva va a seguir jugando al fútbol, no tiene hoy ninguna sanción de carácter deportiva. Él podrá desarrollar su trabajo, no hay ninguna medida que le impida seguir desempeñándose. Nada va a imposibilitar a Cueva a seguir jugando, salvo que este laudo del TAS ratifique lo resuelto por la FIFA y el jugador no cumpla con la sanción económica. Ahí sí habría sanciones deportivas, pero aún estamos muy lejos de ello”, sostuvo el argentino sobre la multa al seleccionado peruano.

Por último, indicó lo que pasará al nuevo club de Cueva, en caso que incumpliera con su contrato en Al Fateh: “Hay una presunción que el club que contrata a un jugador que ha rescindido sin justa causa es porque lo ha inducido a que rescinda el contrato. Justamente, el Pachuca por ello trata de demostrar que nunca indujeron a Cueva a rescindir el contrato con Santos”.

Christian Cueva no culminó su etapa en Arabia Saudita de la mejor manera. (Al Fateh)

Situación con Al Fateh

Desde hace varias semanas, Christian Cueva estuvo intentando en salir del Al Fateh para poder jugar con Alianza Lima. Sin embargo, no consiguió salir del equipo. La relación empeoró a raíz de la deuda que el club tiene con ‘aladino’, que sería de cuatro meses. La misma situación atraviesa Alex Valera, que arribó hace poco.

Ambos futbolistas están por resolver sus contratos por los problemas económicos. Como respuesta, el cuadro saudí emitió un comunicado negando todo ello y que los dos seleccionados peruanos tienen que mantenerse concentrados con el resto de la plantilla.

Foto: Al Fateh.

Incluso Al Fateh anunció en ese documento que tomarán las medidas legales correspondientes acerca de la decisión de Christian Cueva. Mientras tanto, ‘aladino’ estará en España en lo que se resuelve los problemas con su club.

