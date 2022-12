Pelé y la vez que elogió a Christian Cueva y Paolo Guerrero

Pele señaló que siente admiración hacia los futbolistas peruanos desde su época como jugador.

La muerte de Pelé enlutó el mundo del fútbol, ya que se trataba de una de las mayores leyendas en la historia del deporte. Pese a ser una estrella y ganar una infinidad de títulos, 3 mundiales incluidos, Edson Arantes do Nascimento siempre fue humilde y reconoció a los futbolistas más destacados. Los peruanos Christian Cueva y Paolo Guerrero fueron dos de los privilegiados en recibir los elogios del ‘Rey del Fútbol’.

Esto ocurrió en setiembre de 2016, cuando el astro brasileño se encontraba promocionando el estreno de su película ‘Pelé' y tuvo un diálogo con la revista Somos. En aquel momento ‘Aladino’ destacaba en Sao Paulo y el ‘Depredador’ en Flamengo, por lo que ‘O Rei’ tenía la posibilidad de verlos cada semana en el Brasileirao.

Pese a que la selección peruana se encontraba en un momento difícil en las Eliminatorias, Pelé pidió a los peruanos que confíen en que ambos futbolistas traerían alegrías a la ‘bicolor’ en el futuro, hecho que se terminó cumpliendo con la clasificación al Mundial Rusia 2018 y demás éxitos del ciclo de Ricardo Gareca:

Paolo Guerrero y Christian Cueva fueron claves en la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 (AFP).

“Los he visto jugar en el campeonato. Pero debemos darles un poco más de tiempo para que den frutos a la selección peruana, pues ya ganaron su espacio en el fútbol internacional”, declaró.

El ‘Rey del Fútbol’ también reconoció su admiración por los futbolistas peruanos, a quienes enfrentó durante muchos años en competiciones de selecciones, Copa Libertadores y amistosos, durante su época como futbolista: “Cuando yo jugaba en el Santos y recorría América Latina, siempre tuve la oportunidad de jugar contra futbolistas de categoría, entre ellos los peruanos. Técnicamente, sigo pensando que Perú tiene grandes jugadores”, añadió.

No es la primera vez que Pelé dedica elogios a un jugador nacional. Recordemos que tras la victoria de Brasil 4-2 sobre la ‘blanquirroja’ en los cuartos de final del Mundial México 1970, señaló que Teófilo Cubillas, quien con solo 21 años marcó 5 goles y fue escogido Mejor Jugador Joven, sería su heredero: “No se preocupen, ya tengo un sucesor y es Teófilo Cubillas. Tiene todo lo que hay que tener para ser el mejor de nuestro fútbol”, manifestó.

Pele enfrentó a Cubillas durante el Mundial México 70. (Instagram: nenecubillas10)

Paolo Guerrero y su mensaje de despedida a Pelé

Paolo Guerrero jugó la mayor parte de su carrera en Brasil, por lo que entiende bien lo importante que es Pelé para el mundo del fútbol. Por este motivo, le dedicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales:

“Se nos fue la mayor referencia del fútbol, el mejor jugador de todos los tiempos, el Rey partió al cielo pero, su legado siempre estará presente. Gracias Pelé por todo lo que le diste al fútbol. Meus sentimentos e que Deus conforte o seus familiares y amigos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Despedida de Paolo Guerrero a Pelé (Instagram).

Otros jugadores peruanos que se despidieron de Pelé fueron Teófilo Cubillas y Ramón Mifflin: “La humanidad está de duelo. Qué dolor tan grande el que siento por tu partida. El fútbol ha perdido al Mesías. Él era el rostro de lo que significaba este deporte que amo con pasión y le dio brillo con su vida”, escribió el ‘Nene’ en su Instagram.

Por su parte, su excompañero en Santos y Cosmos se refirió al fallecimiento de su amigo en RPP: “Siento mucha pena, es increíble que se vaya, a los 80 años hay gente que aún está entera. Estoy triste, muy triste. Una persona íntegra, buen consejero, a mí me cambió la vida, me enseñó a vivir, a respetar, a ordenarme, yo era un muchacho medio, inquieto y él me dio tranquilidad y ahora estoy muy consternado”, declaró.

