‘Grupo 5′ invitó a la orquesta ‘Agua Marina’y deleitó a su público en concierto del Parque La Exposición

El ‘Grupo 5′ sorprendió a todo su público al invitar al escenario a la agrupación emblemática de la cumbia ‘Agua Marina’, en su concierto del 4 de noviembre, en el anfiteatro del Parque de Exposición de Lima.

Los asistentes quedaron sorprendidos con el ingreso del conjunto de Piura, que cantó algunas de sus canciones emblemáticas y además compartió escena con la banda de Monsefú.

Los hermanos Yaipén realizaron un show completo de más de dos horas, lleno de luces y fuegos artificiales. Cantaron 44 temas entre covers, canciones propias y mix, tales como: “Motor y motivo’, ‘Parranda: La Negrita’, ‘Quédate con él’, Te prometo olvidarte’, ‘Eres mi bien’, ‘Tu hipocresía’, ‘Latido de mi corazón’, ‘Apostémos que me caso’, ‘El teléfono’, ‘Me enamoré de ti y qué’, ‘He nacido para amarte’, ‘La amante’, ‘Alimaña’, entre otros más.

El éxito de la orquesta de cumbia peruana es tal, que ni bien sacaron a la venta las entradas de la primera fecha, se vendió todo en 20 minutos, luego tuvieron que abrir una segunda fecha y pasó los mismo, hasta que se animaron por una tercera fecha para deleitar con su talento a todo su público.

El show tuvo dos invitados internacionales; el intérprete salsero Luis Alberto ‘El Canario’ y al exponente Eddy Herrera a cantar en la tarima del escenario.

Usuarios disfrutaron la participación de ‘Agua Marina’

Los cibernautas compartieron imágenes y videos cuando la orquesta de Sechura apareció en el escenario del anfiteatro del Parque de la Exposición y compartió escenario con la agrupación de Chiclayo.

Muchos de ellos no lo veían venir y no podían creer que una agrupación de tanta trayectoria y tantos éxitos musicales estuviera cantando y tocando en el concierto. Por tal motivo, ‘Grupo 5′ fue tendencia la noche del concierto y este sábado 5 de noviembre en Twitter.

“‘Grupo 5′ y ‘Agua Marina’, podemos morir en paz”, “Agua Marina tocando en el concierto de Grupo 5. No me esperaba este crossover”, “Mano, Agua Marina en el concierto de Grupo 5″, “Como así gente, ah nunca pensé ver a Agua Marina y al Grupo 5 juntos “, ”Grupo 5 y agua Marina. No se puede pedir más”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios escribieron en la rede social.

Los twitteros no dudaron en compartir videos de las canciones que el ‘Grupo 5′ cantó con ‘Agua Marina’: ‘Como voy a olvidarte’.

Grupo 5 y Agua Marina. No se puede pedir más!! ♥️🍺 pic.twitter.com/OKYRQOVzNJ — Josselyn Vásquez León (@JosselynVas) November 5, 2022

Además publicaron otros videos de los temas que el ‘Grupo 5′ interpretó en el show: ‘Puro Corazón’

Imagínate vivir en Europa y perderte de Grupo 5 pic.twitter.com/mCQ8lthfyX — Ramona (@farfanale2) November 5, 2022

Otro tema que hizo bailar y gozar al público fue: ‘Chulla Vida’ del ‘Grupo 5′.

Si no viste al grupo 5 en concierto lo tienes que hacer.#christianyaipen un espectáculo #grupo5 pic.twitter.com/MIKNkn1wZQ — jei_92 (@JeimieO) November 5, 2022

Pero, los fanáticos que no pudieron escuchar a una de las orquestas más exitosas de la cumbia del Perú, lo podrán hacer este sábado 5 y domingo 6 de noviembre, en el show ‘Noche de Oro’.

Por otro lado, los seguidores de la orquesta del norte pidieron en la redes sociales que lo promotores y hasta la misma orquesta considera una presentación en el Estadio Nacional, ya que los coliseos y anfiteatros le han quedado pequeño para toda la acogida que han tenido.

