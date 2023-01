Pedro Suárez Vértiz inició el 2023 con polémico post: “Las mujeres son unas gatitas al despertar”

Pedro Suárez Vértiz recibió críticas por controversial publicación. (Instagram)

Pedro Suárez Vértiz se volvió tendencia, pero no por un nuevo lanzamiento musical. El destacado cantante nacional compartió una peculiar reflexión en sus redes sociales sobre las relaciones íntimas. Los usuarios no perdonaron que el artista le dijera “gatitas” a las mujeres, ni que diera tanto detalle sobre su vida sexual.

“Para mí, el sexo en las mañanas es el mejor. En ayunas obviamente. Porque el hombre pierde mucha glucosa y proteínas. A diferencia de la mujer que solo pierde calorías”, escribió en un inicio.

“Tu pareja te tiene que excitar, más que amarla en esos momentos. Ellas pueden hacer el amor sentimentalmente. Porque no necesitan activar una maquinaria circulatoria muscular como nosotros. Otra cosa que me gusta mucho del sexo diurno, es que los ojos también hacen el amor. Y para eso la luz de un nuevo día es lo más energético que existe”, acotó.

“Recuerda también que a la mujer le gusta gustar. Pídele que te pose. Ellas son unas gatitas al despertar. Aprovéchalo, a mí me vuelve loco. Fin del curso. Buenos días, amigos. ¡Feliz martes para todos!”, finalizó.

Post de Pedro Suárez Vértiz alcanzó los 11 mil 'me gusta'.

El post de Pedro Suárez Vértiz logró más de 11 mil ‘me gusta’ en Instagram y más de 22 mil en Facebook. Aunque algunos internautas se mostraron de acuerdo con su punto de vista, otro importante grupo arremetió contra el exvocalista de Arena Hash por hablar públicamente sobre sus preferencias sexuales.

Esta no es la primera vez que los mensajes del cantante generan controversia en redes sociales. Anteriormente, ha sido criticado por revelar cómo fecundó a su hijo, por aconsejar a las mujeres “arreglarse” para los hombres y hasta por elogiar la belleza de Natalie Vértiz, a quien ya no considera más “la mujer más bonita de la TV”.

¿Qué enfermedad tiene Pedro Suárez Vértiz?

El intérprete de “Un vino, una cerveza” sufre de parálisis bulbar, un tipo de esclerosis que afecta el habla. En su cumpleaños número 52, Pedro Suárez Vértiz habló abiertamente sobre su enfermedad, la cual le impide cantar como en sus mejores épocas.

“Los doctores dicen que la tengo desde antes que me la diagnostiquen. Claro, porque recién cuando los síntomas se empezaron a notar, es que recurrí a ellos. Hasta que después de 2 años de indagaciones, me dieron la noticia. No digo que es la ‘terrible noticia’, como la percibí al principio, porque sigo aquí con mi familia, sigo aquí con mis amigos, sigo aquí con ustedes. Sigo aquí escribiendo todos los días lo que pienso”, señaló en febrero de 2021.

Actualmente, el cantante y compositor peruano disfruta de una vida tranquila al lado de su pareja Cynthia Martínez, con quien contrajo nupcias en 1994. Juntos tienen tres hijos.

Pedro Suárez Vértiz se retiró de los escenarios en el 2011.

