Pedro Suárez Vértiz aplaudió el baile de Giovanni Ciccia y resaltó su amistad: “Tuviste una misión en mi vida”

Pedro Suárez Vértiz aplaude baile de Giovanni Ciccia.

Pedro Suárez Vértiz dedicó unas palabras a su amigo Giovanni Ciccia, quien viene siendo tendencia en redes por sus interpretaciones en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. La última vez fue por bailar ‘Disco Bar’, de Patricio Suárez Vértiz. La escena fue muy aplaudida por cientos de usuarios en las redes sociales, además de convertirse en una de las preferidas del público.

El cantante peruano no solo resaltó al actor por tamaña representación, sino también por ser un gran amigo. Pedro Suárez Vértiz recordó que fue Giovanni Ciccia el primero que supo sobre su enfermedad, aquella que lo retiró del escenario cuando su carrera estaba en un momento cumbre.

“Giovanni, te recontra pasaste con esta escena en Al Fondo Hay Sitio. Qué tal swing. Bueno, eres músico. Pero igual, qué tal performance hermano. Un actor puede hacer payasadas. ¿Pero hacer reír con ellas? Solo poquísimos actores lo logran. Porque ese crossover es el reto más difícil en tu oficio. He visto el video más de cien veces. Ahora entiendo por qué tu banda de pop punk, Los Chabelos, tiene tantos fans. Te felicito y te admiro mucho”, inició el cantante en su cuenta de Facebook.

“Esta escena va a marcar un antes y después en tu carrera querido Giovanni. Acuérdate de mí, buen hombre”, acotó el artista, quien después se refirió a Giovanni como la persona que le dio la mano cuando más lo necesitaba.

“Recuerdo cuando admitíamos que nuestra fidelidad a nuestras esposas era obviamente por amor, pero también por nuestra paranoia extrema con el sida. No confiábamos ni en el condón. Cómo olvidar que fuiste la primera persona a la que le conté que me habían diagnosticado una enfermedad muy rara, que me podía liquidar ese mismo año. Tu amable atención y consejos, fueron cruciales para estar bien hoy”, indicó.

“Eres un tipazo Giovani Ciccia y estoy seguro que tuviste una misión en mi vida. Recordarte me da tranquilidad y esa es la prueba. No extraño poder hablar gracias a Dios, pero si te viese nuevamente, estoy segurísimo que sí lo extrañaría”, sentenció.

Pedro Suárez Vértiz cerró su mensaje enviando saludos a la familia de Giovanni y llamarlo “hermano de la vida”. “Eres un bendecido, que duda cabe”, apuntó.

'Al Fondo Hay Sitio': Giovanni Ciccia habla sobre su personaje Diego Montalbán. América Tv|Más Espectáculos.

