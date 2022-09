Pedro Suárez Vértiz: “Mi vida ha cambiado, pero soy feliz”

Pedro Suárez Vértiz habla de la felicidad. | Instagram

El cantante Pedro Suárez Vértiz usó su red social una vez más para acercarse a sus seguidores y hablar de la felicidad. El artista les pidió que pese a lo que pueda ocurrir en sus vidas, no dejen de sonreír.

Como se recuerda, Pedro Suárez Vértiz está fuera de los escenarios debido a una enfermedad llamada Disartria o síndrome neuromuscular bulbar decidió retirarse de los escenarios.

“Mucha gente me dice que pone la radio y me escucha todo el día desde hace más de 30 años. La verdad, yo nunca me encuentro con mis canciones por más loco que les parezca. Y me preguntan también si tengo acciones en las radios o si me pertenece alguna, pero no es así. Solo escribí canciones melódicas, hasta en el rock. Así soy feliz”, escribió.

Es ahí donde el cantante le deseó a sus fans que tengan las misma felicidad con la que él goza. “Mis mejores deseos para que nunca pierdan de vista a la felicidad. La vida, aunque hermosa, tiene muchas distracciones que nos hacen dudar sobre si somos felices. Ignórenlas”, añadió.

Pedro Suárez Vértiz se refirió a su vida actual, lejos de los escenarios, destacando que - si bien es cierto - su vida ha cambiado, la vive con mucha alegría. “Mi vida ha cambiado, pero soy feliz. Ser infeliz es solo un capricho”, concluyó.

En esta oportunidad, el cantante no se refirió a su madre ni dio de talles de su estado de salud. Como se recuerda, el pasado 27 de septiembre contó que su progenitora había sido internada de emergencia tras sufrir un accidente casero.

“Mi mamá se resbaló en su casa como si nada, y terminó con una fractura en el cuello del fémur. Fue tan sencillo y tonto, que nadie se imaginó que hoy la intervendrán mismo futbolista. Oremos todos: En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, declaro: Que la bendita y poderosa sangre de Cristo, cubre a mi mamá Rosita desde la cima de su cabeza hasta las plantas de sus pies, librándola de todo mal, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén y amén”, fueron las palabras del exintegrante de Arena Hash.

Mamá de Pedro Suárez Vértiz se fracturó el cuello del fémur. (Instagram)

