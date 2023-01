Jorge Montoya asegura que Evo Morales es un enemigo declarado del Perú

Las expresiones polémicas por parte del expresidente boliviano, han causado fastidio desde el Legislativo; se trata de los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Muñante de la bancada de Renovación Popular, quienes, expresaron su rechazo ante lo mencionado por Evo Morales, quien aseguró que en el Perú se vive una insurgencia política tras la asunción de Boluarte Zegarra como primera presidenta de la República en nuestro país.

El primero en pronunciarse fue Montoya, quien tildó a Morales de enemigo declarado del Perú y solicitó a la Cancillería y al ministerio del Interior que se le prohíba el ingreso al exmandatario. Además, emplazó a la Fiscalía a que abra una carpeta judicial de oficio.

“El ciudadano Evo Morales es un miserable enemigo declarado del Perú. El Gobierno, la Cancillería y el Ministerio del Interior deben prohibir el ingreso de dicho sujeto y los medios de comunicación no replicar ninguna de sus noticias o declaraciones. El Ministerio Público debe denunciarlo de inmediato. Le estamos dando pantalla a un enemigo”, esgrimió el legislador a través de sus redes sociales.

El parlamentario y tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Muñante también se pronunció ante las expresiones de Evo Morales y lamentó que, ciudadanos extranjeros estén incitando a la violencia y que aún más genere división entre peruanos.

“Lamentablemente, existen ciertas licencias para ciertos personajes que están azuzando a la población peruana. Creo que, en medio de eso, las autoridades tienen que actuar porque no puede venir un extranjero al país a fomentar la división, menos el separatismo. Eso se tiene que condenar”, detalló el legislador de Renovación Popular.

Nosotros no somos quiénes para impedir a la gente que se manifieste, pero la gente tiene que saber que no puede hacer de la violencia una herramienta para presionar para que se cumplan sus agendas, eso no lo podemos permitir”, agregó el congresista, luego de participar de la “Marcha por la Paz”.

¿Cuáles fueron las expresiones de Evo Morales?

El pasado 18 de diciembre, el ex jefe de Estado del país altiplánico indicó que, en el Perú se vive una insurrección y la reiteración del cierre del parlamento en nuestro país.

“Saben hermanos y hermanas, lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación cierre del Congreso, nuevas elecciones no. Esta es una insurrección del pueblo peruano contra ese estado colonial”, expresó Morales.

