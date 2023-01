Marcha por la paz EN VIVO se realiza movilización en distintos puntos del país

Lo curioso, es que inicialmente, altos mandos de la Policía Nacional del Perú fueron quienes invitaron a que los ciudadanos se unan a este evento. Algo que, aparentemente, está reñido con la ley. Luego, dieron las explicaciones del caso, y el ministro del Interior, Víctor Rojas, informó que la Policía Nacional no participará en dicha marcha convocada por actores sociales.

“Nuestra intención fue de llegar no con un tinte político, jamás una marcha por la paz tiene tinte político. Quienes ven una interpretación [al respecto como] algunos juristas, están en su derecho de hacerlo, pero por favor no malinterpreten que pedir marchar por la paz [no es que] sea algo para enfrentar”, dijo el funcionario del gobierno de Boluarte.