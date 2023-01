Federico Salazar emocionado por la llegada de su primer nieto: “Se adelantó y nació el 25 de diciembre”

Federico Salazar reveló que su nieto nació el 25 de diciembre. (Captura)

En julio del 2022, el periodista Sebastián Salazar anunció que su pareja estaba embarazada de su primer hijo. La noticia sorprendió a más de uno, pues pocos conocían que el hijo de Federico Salazar estaba en una relación con una mujer que fue identificada con el nombre de Lisa Infante.

Luego que el también escritor hiciera pública su felicidad, el conductor de ‘América Noticias’ se mostró muy contento por la llegada de su nieto. Incluso, resaltó que apoyaría a su primogénito en todo lo que necesite, pese a tenerlo lejos. Y es que, el exconductor de “Cuarto poder” se encuentra viviendo en Alemania, país donde nació su bebé.

Durante una entrevista con un medio local, Federico Salazar reveló más detalles del nacimiento de su nieto. Según contó el periodista, el parto de Lisa Infante fue natural y estaba programado para después de las celebraciones de Navidad; sin embargo, se adelantó.

“Natural, se adelantó unos tres días, estaba programado para el 28 de diciembre. La mamá está muy bien. Están todos muy contentos. Los padres de ella están allá, y la mamá de Sebastián también”, dijo a El Popular.

Asimismo, indicó que se considera un ‘abuelo chocho’ y negó a dar a conocer el nombre de su nieto. “No le quiero quitar la primicia a Sebastián. No ha puesto nada en sus redes porque está en todo el ajetreo con el nacimiento de su hijo”.

En otro momento, Federico Salazar aseguró que su hijo está preparado para afrontar la paternidad, pues aprendió a cambiar pañales desde joven. Además, confesó que viajará a Alemania para conocer al pequeño. “Él cambió pañales a mis hijos menores. Me dijo que se acordaba cómo era hacerlo (...) No (viajaré con Katia Condos) porque se cruzan con algunas cosas. Viajaré con uno de mis hijos. Tal vez en un año vendrá Sebastián, su esposa y el bebé para que lo conozcan”.

Sebastián Salazar y la madre de su hija. (Instagram)

¿Quién Lisa Infante?

Lisa Infanta no es un personaje público, por lo que se sabe muy poco de ella. La información que se maneja es que es una joven peruana que tendría ascendencia alemana. Además, el bebé que tendrá con Sebastián Salazar habría sido engendrado en la ciudad de Hamburgo, esto por su publicación en Instagram. “Baby hamburgués in the making (bebé hamburgués en proceso)”.

La pareja del comunicador tiene en su lista de amistades a la escritora Silvia Núñez del Arco, esposa de Jaime Bayly. Asimismo, su padre es Federico Infante, Presidente en Asociación Transpersonal del Perú.

¿Cómo iniciaron su romance?

Sebastián Salazar contó que conoció a su pareja cuando tenía 15 años, desde la época en que estaba en el colegio, pero fue rechazado por ella; sin embargo, durante el tiempo de la pandemia, retomaron el contacto y finalmente pudo conquistarla para formar una bonita relación.

“Tengo pareja, seis mecesitos ya vamos. A ella la conozco desde que tengo 15 años más o menos, es de mi colegio. En realidad, es la primera chica que me choteó. Iba a ser mi primera enamorada, pero no. 17 años después cayó”, comentó.

