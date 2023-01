Mimy Succar confesó que su esposo casi la abandona: Tony Succar no pudo ocultar su impresión

En la reciente edición de ‘La Voz Generaciones’, Mimy Succar logró conmoverse con la interpretación de unas concursantes, quienes cantaron ‘Cosas del amor’, tema de Ana Gabriel y Vikki Carr. Miuy emocionada, la cantante se levantó y las felicitó. Sin embargo, su hijo Tony Succar nunca imaginó lo que vendría después.

Mimy Succar señaló que se sentía identificada, porque ella también había pasado esa situación, casi sufre el abandono de su esposo. Esta confesión sorprendió a los presentes, sobre todo a su propio hijo.

Ella no se quedó callada y detalló que el padre de sus hijos casi abandona el hogar. Sin embargo, ella le dejó bien claro que si sale de su casa no volvería jamás, es por ello que el hombre terminó retrocediendo.

“Esa canción le llega al corazón a todas las mujeres. ¿Quién no ha pasado por eso? Creo que todas, no me digan que nadie. Yo lo digo porque lo viví en carne propia y uno tiene que decirlo sin pena porque esa es la verdad”, fueron las primeras palabras de Mimy.

“Yo creo que pasa por la rutina, los hijos y los nietos, pero yo le dije una cosa a mi esposo: ‘Piensa bien lo que vas a dejar por algo nuevo que vas a encontrar, que no sabes cómo te va a ir por allá, así que razona porque el día que te vas, te vas y no nos verás nunca más’”, contó la cantante en medio de un ambiente bastante incómodo.

Mimy Succar hace confesión delante de su hijo. Instagram

Tony Succar solo optó por sentarse y escuchar lo que decía su progenitora. Tras culminar el relato, el músico prefirió no comentar nada y continuar con el programa.

Por su parte, Eva Ayllón no dudó en expresar su sorpresa y aconsejar a Mimy que ese “esas cosas no se dicen”. Dicho esto, continuaron con la calificación de las concursantes.

¿De qué trata ‘La Voz Generaciones’?

‘La Voz Generaciones’ es una adaptación de ‘La Voz’, uno de los programas más populares de la televisión, pero cuenta con una dinámica totalmente distinta. El concurso de canto presenta a grupos de al menos dos miembros provenientes de diferentes generaciones sin límite de edad. Los competidores deben tener una relación como familiares, amigos, estudiantes y profesores, vecinos, etc.

El concurso seguirá cumpliendo las tres etapas: audiciones a ciegas, batallas y conciertos. Los participantes pondrán a prueba sus capacidades arriba del escenario, así como sus habilidades para evolucionar y demostrar su competitividad vocal.

¿Dónde ver La Voz Generaciones en vivo online?

Para ver La Voz Generaciones, solo debes acceder a la señal de Latina en vivo por medio de Internet AQUÍ ; o en las plataformas digitales de Movistar Play, Claro y DirecTV.

