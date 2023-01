Alianza Lima: Bryan Reyna, Gino Peruzzi y Franco Zanelatto se recuperaron de sus lesiones

Alianza Lima recuperó tres jugadores que estaban lesionados.

El año 2023 empezó con buenas noticias para Alianza Lima, luego que los futbolistas Bryan Reyna, Gino Peruzzi y Franco Zanelatto se recuperaron de sus lesiones y este martes 3 de diciembre entrenaron con normalidad.

Los tres jugadores se recuperaron de la sobrecarga muscular que culminaron los entrenamientos en el 2022. Ahora podrán ser tomados en cuenta para el partido amistoso contra Cusco FC del próximo jueves 4 de enero. Reyna, Zanelatto y Peruzzi no participaron del último amistoso ante Cienciano, en el que los ‘blanquiazules’ le ganaron 1-0 al ‘papá' en el estadio Alejandro Villanueva el pasado 30 de diciembre, el único gol del encuentro lo marcó Óscar Pinto, el extremo de 20 años.

Reyna fue la primera baja de la pretemporada, se sintió en los entrenamientos previo a los dos partidos de preparación que tuvo los ‘íntimos’. Hasta el momento, no ha tenido acción en algún encuentro, solo en los choques que jugaron entre ellos en la primera etapa en Cieneguilla. Su recuperación tardó y lo fueron llevando de a pocos, estuvo haciendo trabajos diferenciados. Ahora está apto y pudo sumarse a los trabajos de sus compañeros.

Confirmación del amistoso entre Alianza Lima y Cusco FC.

En el caso de Peruzzi y Zanelatto, ambos sufrieron un golpe antes del juego con los ‘rojos’ porque si estuvieron ante los Agremiados, donde los de La Victoria golearon 9-0, con dobletes de Pablo Sabbag, Hernán Barcos y Mauricio Arrasco, y también anotaron Pablo Lavandeira, Jairo Concha y el mismo defensa argentino. Ambos alternaron en los dos equipos que presentó el ‘Chicho’ aquella vez.

El primero fue con Franco Saravia, Pablo Miguez, Aldair Fuentes, Édinson Chavez, Fran Zamalloa, Oswaldo Valenzuela, Pablo Lavandeira, Jorge Del Castillo, Sebastián Pinto, Mauricio Arrasco y Pablo Sabagg. Y luego puso el siguiente once: Ángelo Campos, Joao Montoya, Santiago García, Ricardo Lagos, Gino Peruzzi, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Jesús Castillo, Aldair Rodríguez, Franco Zanelatto y Hernán Barcos.

Sigue en espera

Otros jugadores que están lesionados son Santiago García, quien también presenta sobrecarga muscular, pero sigue haciendo diferenciado. Pablo Sabbag tiene una lesión en el codo derecho, la radiografía se descartó una fractura y su tiempo de recuperación es de dos semanas. Todo dependerá de cómo evoluciona y responda al tratamiento, pero todo parece indicar que sí estará en el arranque de la Liga 1 2023, que será el próximo 21 de enero.

Yordi Vílchez se perdió los dos amistosos debido a una lesión en el peroné y esta semana empezó su tratamiento. El defensa dio detalles de su dolencia. “Tengo una pequeña fisura en la cabeza del peroné. Hasta ahora todo bien, es más por precaución. Si no me duele, iremos de manera progresiva, si me duele tendré que esperar unos cuantos días más. La molestia empezó la semana pasada, creo que cuatro días antes del partido contra Agremiación”, comentó.

Yordi Vílchez habló sobre su lesión en el peroné. | TV Perú

Tiempos claves

Las llegadas de Carlos Zambrano y Christian Cueva siguen siendo posibilidades que se manejan en Alianza Lima, en los próximos días habrán novedades. El ‘León’ está negociando con los directivos ‘blanquiazules’, es jugador libre tras su salida de Boca Juniors y eso haría más fácil la transacción. El caso de ‘Aladino’ es más complicado pues tiene contrato vigente con el Al Fateh de Arabia Saudita hasta el 2025, pero le deben cuatro meses de sueldo y eso sería una razón para rescindir el convenio. El ‘10′ de la selección peruana está buscando desligarse del club saudí y todo parece indicar que pegaría la vuelta a Matute.

🚨Christian Cueva quedó libre por falta de pago del Al-Fateh.

*️⃣ Intimó al club de 🇸🇦 para que le cancelen una deuda de 4 meses, venció ese plazo y no lo hicieron.

*️⃣Alianza Lima avanza para intentar ficharlo, pero otros clubes extranjeros lo han sondeado. pic.twitter.com/hrah6b2KW4 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 2, 2023

