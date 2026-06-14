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Del volcán de La Palma al estudio de la vida en Marte: una investigación se enfoca en Canarias para analizar la supervivencia de los microorganismos

Los investigadores realizaron tres campañas de muestreo para recolectar y analizar muestras en condiciones extremas

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El volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. (Europa Press)
El volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. (Europa Press)

Una investigación internacional ha permitido identificar, por primera vez, comunidades microbianas que han colonizado los tubos de lava formados tras la erupción del volcán Tajogaite en La Palma en 2021. Este hallazgo, publicado en la revista Environmental Microbiome, ofrece un modelo natural para estudiar la posible vida en Marte. El trabajo cuenta con la colaboración del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), la Universidad de Almería, la Universidad de Huelva, además de entidades portuguesas y la Federación Canaria de Espeleología.

El seguimiento de estos tubos de lava comenzó entre uno y dos años después de la erupción, permitiendo a los científicos observar casi desde el inicio cómo surge la vida en un entorno completamente nuevo y estéril. Según ha explicado la Junta de Andalucía en un comunicado recogido por la Agencia EFE, “los tubos de lava analizados constituyen un auténtico ‘mundo recién nacido’, sin suelo ni vegetación, donde los primeros seres vivos deben abrir camino para que el ecosistema pueda desarrollarse”.

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Los investigadores realizaron tres campañas de muestreo para recolectar y analizar muestras en condiciones extremas. En algunas áreas del tubo de lava, la temperatura del aire alcanzaba los 60 grados centígrados y la superficie de las rocas superaba los 90 grados. Estas condiciones, lejos de impedir la vida, han demostrado ser un laboratorio natural para explorar los límites de la existencia biológica y los mecanismos de adaptación.

Para determinar el origen de los primeros microorganismos, el equipo de investigación combinó el análisis de ADN con el estudio de los minerales y las condiciones ambientales presentes en cada zona. La investigación demuestra que los primeros microorganismos llegan principalmente del exterior, transportados por el aire en forma de aerosoles o esporas, o asociados a animales como aves, roedores o insectos. Estos aportes introducen materia orgánica en un entorno inicialmente estéril y favorecen la aparición de las primeras comunidades biológicas.

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Un primer paso para futuras investigaciones

El equipo resalta que “estos microorganismos no solo habitan el entorno, sino que contribuyen a transformarlo”. A través de la formación de biopelículas sobre las rocas, modifican los minerales y favorecen procesos que constituyen los primeros pasos para la formación de suelo fértil y la evolución del ecosistema. Los factores ambientales, como la temperatura, la salinidad, la ventilación o la composición mineral, determinan qué especies logran establecerse y sobrevivir en estos espacios volcánicos recién creados. La investigación ayuda a definir “cómo podrían surgir, evolucionar y mantenerse algunas comunidades biológicas en entornos subterráneos de Marte”.

Así, el estudio señala que el proceso de colonización en La Palma podría ser comparable al que se produciría en otros planetas con actividad volcánica, como Marte. Los resultados obtenidos abren nuevas líneas de investigación sobre la habitabilidad en otros planetas, además de aportar datos sobre los primeros pasos de la recuperación ecológica tras fenómenos extremos en la Tierra. Los investigadores destacan la posible aplicación de estos compuestos en el ámbito de la salud y la biotecnología, lo que convierte este hallazgo en un avance relevante para la ciencia planetaria y la ecología terrestre.

*Con información de EFE

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