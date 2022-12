Mabel Huertas se despidió de RPP: “Le pongo pausa indefinida al periodismo”

Mabel Huertas le dijo adiós a la conducción de 'Ampliación de Noticias' | RPP

Este viernes 30 de diciembre, Mabel Huertas le dijo adiós a la conducción de ‘Ampliación de Noticias’ de RPP. Antes de despedirse del programa, la periodista agradeció en vivo al público, a su compañeros y a todo el equipo del programa. Además, dejó en claro que no se iba del canal para conducir otro programa.

“Muchas gracias, todos son muy generosos, los quiero un montón. Ustedes han sido mi familia. Me apena muchísimo”, comentó a punto de llorar. Tras ello, Fernando Carvallo y Jorge Turpo destacaron las cualidades de Huertas como periodista y le desearon los mejores éxitos en su carrera profesional en el 2023.

Antes de decir el adiós definitivo, Mabel Huertas aseguró que su máximo deseo “siempre será que al país le vaya bien”. “Necesitamos diálogo, respetamos y necesitamos tolerancia. Ojalá que todo eso venga para nosotros en el 2023. Feliz año”, indicó la periodista, quien pronto será reemplazada por un nuevo jale.

Mabel Huertas ha ejercido como periodista en medios como ATV, América TV, Latina y Panamericana TV y RPP.

No pasó mucho tiempo para que la comunicadora se pronunciara en Twitter, donde esclareció por qué se iba de RPP. “Hace unos meses,luego de reflexionar en torno a mi familia y anhelos profesionales, decidió concluir mi ciclo en RPP. Difícil porque significa dejar uno de los trabajos más gratificantes que he tenido. De esta manera, le pongo pausa indefinida al periodismo”, escribió.

“Gracias a Claudia Nakashima, Susana Vera y Daniel Titinger por confiar en que podía hacer este trabajo, y a todos los que me acompañaron en la producción y conducción. He sido muy feliz y así me voy. Les deseo a todos mis compañeros un gran 2023, igual a ustedes, que trabajemos en tolerancia, respeto y diálogo. Feliz año nuevo”, sentenció.

Mabel Huertas anuncia que deja la conducción de RPP Noticias.

