Brunella Horna negó haber confundido a Pelé con Teófilo Cubillas: “Lo editó gente mala y ociosa”

Brunella Horna negó haber confundido a Pelé con Teófilo Cubillas | Instagram.

Luego que se anunciara la muerte del astro brasileño Pelé, uno de los mejores futbolistas de la historia; Brunella Horna se volvió viral en redes sociales por una fotografía falsa. En la imagen, aparece la rubia modelo al lado de Teófilo Cubillas, pero con una descripción particular: “Emocionante encontrarme con el histórico Pelé de Brasil”.

El supuesto error indignó a los fanáticos del fútbol, principalmente porque fue rebotado en varios medios nacionales como si fuera cierto. Los usuarios arremetieron contra la conductora de ‘América Hoy’, sin saber que Brunella jamás confundió a Pelé con el exfutbolista peruano, más conocido como ‘El nene’.

Fotografía falsa de Brunella Horna se volvió viral tras la muerte de Pelé.

Por ese motivo, la actual pareja de Richard Acuña se tomó unos minutos para aclarar la polémica. En un principio, cuestionó a un diario nacional por publicar la noticia en su portal. “¿Pueden ser más responsables y no subir una noticia falsa? Yo nunca confundí a Teófilo Cubillas. Fue un meme de gente ociosa. Muchas veces lo he aclarado y siguen poniéndolo”, sostuvo en sus historias de Instagram.

Una vez el medio corrigió el error, Brunella Horna borró la publicación, pero poco después volvió a salir a defenderse porque los cibernautas no dejaban de criticarla por “faltarle el respeto” a Pelé. “La gente me dice ‘Brunella, yo vi la foto, me la pasaron por WhatsApp’”, expresó furiosa.

“Reina, tú no lo viste en mi Instagram. Tú viste una captura que editó gente ociosa, gente mala, que no le importa que me insulten. Yo estaba en Rusia, en el Mundial de ese momento. Fui tendencia y no se imaginan la cantidad de insultos que tuve por algo que yo no hice, por algo que yo no subí. Era increíble, no entendía hasta que entré a Internet para buscar qué estaba pasando”, sentenció para luego difundir la fotografía original.

Publicación original de Brunella Horna al lado de Teófilo Cubillas.

Murió Pelé

Este jueves 29 de diciembre, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, murió a los 82 años. El exfutbolista brasileño dio su último aliento en un hospital de San Pablo, donde era tratado por el cáncer que padecía. La noticia fue confirmada por su familia y de inmediato replicada por los portales de noticias más importantes del mundo.

La noticia ha entristecido al mundo entero. Diversos personajes de la farándula nacional lamentaron el deceso de Pelé en sus redes sociales. Gian Piero Díaz, Erick Osores, Carol Reali, Rafael Cardozo, entre otros lamentaron la partida del exfutbolista. De todos ellos, Yola Polastry llamó la atención por recordar la vez que excampeón del mundo fue al programa para dar regalos a los niños.

Pelé falleció en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. (AP Foto/Ray Stubblebine, archivo)

