Pelé: el día que vistió la camiseta de la selección peruana

Pelé enfrentó a Perú en cinco ocasiones.

Pelé murió a sus 82 años tras su larga lucha contra el cáncer al colón y será despedido en el estadio de Santos, club donde jugó durante casi toda su carrera. A raíz de su lamentable deceso, saltó a la palestra una imagen del brasileño vistiendo la camiseta de la selección peruana.

Esto sucedió en el marco del Mundial de México 70, el último que el ‘Rey’ jugó y ganó. Perú se enfrentó a Brasil en cuartos de final tras quedar segundo en su grupo por detrás de Alemania Federal. Las dos escuadras llegaron invictos a dicho compromiso.

La selección nacional saltó al campo con el siguiente once: Rubinos en el arco; Campos, Chumpitaz, Fuentes y Fernández en la defensa; Mifflin, Chale y Baylon en el mediocampo; Leon, Cubillas y Gallardo en el ataque.

En el mediocampo ‘blanquirrojo’ se encontraba el protagonista de esta historia. Ramón Mifflin, quien militaba en Sporting Cristal y le tocó marcar a Pelé en ese cotejo. El peruano no le permitió que anoté ningún gol al jugador del Santos.

No obstante, el conjunto dirigido por Didi no pudo con la ‘verdeamarela’ y cayó 4-2 con doblete de Tostao y goles de Rivelino y Jairzinho. Con esto, quedó fuera de la Copa del Mundo y partidos después, Brasil se consagró campeón por tercera vez.

La anécdota de Mifflin y Pelé sucedió tras el pitazo final del árbitro en el estadio Jalisco. El volante se le acercó y le pidió la camiseta al delantero. Según fuentes, Edson Arantes do Nascimento accedió con una sonrisa dibujada en su rostro, sin saber que años más tarde se volverían grandes amigos.

Pelé jugó su último partido con Brasil en 1976.

La versión de Mifflin

“Se tejió un mito, algo simpático, sobre que en el Mundial de México 70 lo marqué para que me dé su camiseta. Lo cierto es que fue el único partido en que él no anota. No hice una marca a lo Reyna-Maradona, fue a distancia. Con el tiempo ese comentario se extendió y le seguí la corriente”, expresó en diálogo con El Trome.

Ramón Mifflin con la camiseta de Pelé.

Se volvieron amigos

Tras el Mundial, Ramón Mifflin y Pelé entablaron una gran amistad. Los dos coincidieron en dos clubes, Santos de Brasil (1974) y New York Cosmos de Estados Unidos (1975). Levantaron juntos el trofeo de la North American Soccer League.

El ‘Cabezón’ contó en una entrevista con El Trome que el brasileño lo recomendó para que el ‘Peixe’ lo fiche y le hizo la propuesta de ir al elenco de Norteamérica.

Ramón Mifflin permaneció en New York Cosmos hasta 1978.

Consternado por la muerte de Pelé

Ramón Mifflin habló con RPP tras enterarse del deceso de su amigo. “Con mucha pena, es increíble que se vaya, a los 80 años hay gente que aun está entera. Estoy triste, muy triste”.

El exfutbolista de Racing recordó una enseñanza del ‘Rey’. “Una persona íntegra, buen consejero, a mí me cambió la vida, me enseñó a vivir, a respetar, a ordenarme, yo era un muchacho medio inquieto y él me dio tranquilidad y ahora estoy muy consternado”.

Pelé será velado recién el lunes 2 de enero de 2023 y tendrá como escenario el estadio de Santos, club donde brilló y conquistó dos Copas Libertadores. Las puertas del complejo deportivo situado en Sao Paulo será abierto a partir de las 10 horas.

