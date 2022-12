Trujillo: camión de la Compañía Bomberos se hundió y quedó atrapado en un nuevo forado

Camión de bombero se hunde en un forado. Foto: Sol Tv

Esta tarde del jueves 29 de diciembre, un camión de bomberos se hundió en la pista entre la intersección de las avenidas España y Miraflores, ubicado en Trujillo (La Libertad). Este incidente ocurrió frente al colegio Modelo de esta ciudad cuando los hombres de rojo volvían de una ceremonia.

“Acabo de terminar hace 20 minutos de participar en el desfile de ceremonia de la Independencia de Trujillo, por la independencia del Perú. Esto ha ocurrido frente al coliseo Gran Chimú, y al retorno para dirigirse a su estación de bomberos se hundió la unidad”, declaró el comandante Luis Roncal.

Asimismo, el comandante precisó que han solicitado ayuda al alcalde de la ciudad, que estaría gestionando para disponer una ‘pluma’ con la finalidad que retire la unidad de la vía. También, informó que el vehículo es una escala de rescate de la compañía Washington State N°177.

Camión de bombero se hunde en Trujillo. Foto: Sol TV

Por su parte, el capitán Juan Rosado indicó que desconocen aún los daños que se han ocasionado, tanto en la unidad como en la pista. Sin embargo, se podría tratar de una posible “rotura de tubería”. Además, se hizo un llamado a la empresa de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad, Sedalib, quien será la encargada de revisar el accidente.

“En esta parte de acá hay un hueco, es bien delicado cómo vamos a sacar la unidad. (…) (El forado) es demasiado grande, por eso hemos cortado el tráfico para evitar posibles accidentes”, precisó el capitán.

¿Responsabilidad de la Municipalidad?

De acuerdo con la información del comandante Luis Roncal, el municipio se ha hecho cargos de los gastos como es traer la grúa para el rescate de la unidad. Asimismo, mencionó que están a la espera del separador para que puedan culminar con el retiro.

Comandante Luis Roncal da detalles de lo ocurrido. Foto: Sobre el Rastro

“Están asumiendo la responsabilidad en los seguros y de esta grúa. Más adelante vamos a hacer la evaluación correspondiente de esta escala de rescate y ver los daños ocasionados y creo que van a asumir la responsabilidad”, detalló.

Hace dos días, el portal Sol Tv reportaba el gran problema que sufre esta ciudad por la rotura de tuberías en varias zonas de Trujillo. Según la información de los vecinos, la empresa Sedalib ha realizado tres reparaciones en menos de un mes, situación que pone en riesgo a los vehículos y genera tráfico.

Este panorama no es la primera vez que se visualiza en la ciudad de Trujillo. Ante ello, los vecinos piden la intervención de las autoridades para que no se repita. Las redes de agua tendría más de 40 años sin tener algún cambio. Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado por este accidente.

