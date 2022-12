Tomás Martínez: “Melgar se hará fuerte en Arequipa en la Copa Libertadores”

Tomás Martínez salió de las canteras de River Plate (Melgar).

Tomás Martínez, flamante refuerzo de FBC Melgar, se mostró optimista y aseguró que el equipo tiene lo necesario para superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 por primera vez en la historia. Además, consideró indispensable hacer respetar la localía en Arequipa.

“En la Copa Libertadores habrá grandes equipos, pero nosotros podemos hacernos fuertes acá en Arequipa y lo más importante va ser pasar la fase de grupos, porque a partir de ahí es un torneo aparte. Las expectativas que tenemos son hacer una gran Copa Libertadores y por qué no, un gran torneo nacional”, afirmó el futbolista argentino en conferencia de prensa.

El mediocampista de 27 años reveló que, tras varios días entrenando con el equipo, ya se encuentra adaptado a los 2.335 metros de altura de la ‘Ciudad Blanca’ y que incluso puede sacarle provecho con los remates de larga distancia. Además, se mostró contento por tener a su familia a su lado.

“Con la altura intentaré patear de afuera, creo que tengo buen disparo y eso ayudará al equipo. Los primeros días fueron los más difíciles, más que nada los de pretemporada, porque estás corriendo, haciendo fuerza, son trabajos exigentes y con la altura, complica. Al inicio no me podía acostumbrar, pero después de la primera semana ya me cambió el aire, la digestión y hoy creo que estoy adaptado a la altura y a la ciudad. También llegaron mi mujer con mi hijo de 2 meses, a quienes extrañaba. Así que estoy muy feliz, completamente adaptado”, comentó.

Tomás Martínez fue presentado junto a los otros refuerzos: Pablo Magnin, Sebastián Cavero y Jhamir D'Arrigo (Melgar).

Te puede interesar: Sebastián Cavero fichó por FBC Melgar: “Me ilusionó el proyecto”

Tomás Martínez también se animó a contar como fue su incorporación al equipo ‘dominó': “Hablé directamente con Pablo (Lavallén), quien ya me conocía, porque estábamos en las inferiores de River Plate. No me había dirigido nunca, pero teníamos relación. Entonces, me llamó, me contó su proyecto en Melgar, todo lo que pasó este año y lo grande que es el club. Puse todas las ganas para venir para acá y estoy contento de que se haya cerrado la transferencia”, añadió.

La trayectoria de Tomás Martínez

Tomás Martínez nació el 7 de marzo de 1995 e inició su camino en el fútbol en las divisiones menores de River Plate, donde fue considerado uno de los futbolistas más prometedores. Hizo su debut en 2013 en la derrota 1-0 ante Estudiantes Caseros en Copa Argentina y su estreno en la liga fue en una victoria 3-1 sobre San Martín de San Juan.

Disputó 20 partidos hasta mediados de 2015, cuando fue prestado al Tenerife de la segunda división de España. En el cuadro europeo participó en 13 partidos antes de marcharse, nuevamente a préstamo a Defensa y Justicia, donde gozó de más oportunidades, ya que fue parte de 15 encuentros en los que marcó 3 goles y brindó 3 asistencias.

Te puede interesar: Melgar anunció a Tomás Martínez y André Vásquez como nuevos refuerzos para el 2023

Tomas Martínez jugó por la selección Sub 20 de Argentina en el Sudamericano de Uruguay y el Mundial de Nueva Zelanda en 2015.

Posteriormente, llegó a Sporting Braga de Portugal. En el cuadro luso jugó 17 compromisos, alternando entre el equipo principal y la filial, por lo que firmó por el Houston Dinamo de la MLS, donde permaneció por 4 temporadas y jugó 98 partidos, anotó 14 goles y brindó 11 pases de gol.

Volvió a Argentina en 2021 donde tuvo un breve segundo paso por Defensa y Justicia, en el que ganó la Recopa Sudamericana y compartió con Enzo Fernández. No obstante, al cabo de unos meses pasó a Aldosivi, donde jugó 34 partidos este 2022, por lo que llegará a Melgar con buen ritmo.

SEGUIR LEYENDO: