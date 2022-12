En qué creen los peruanos para este 2023: Tradiciones y costumbres para recibir el Año Nuevo

Tradiciones y costumbres de los peruanos en año nuevo

El Perú es un país de tradiciones, costumbres y creencias que van más allá de la religión que pueden profesar los más de 30 millones de personas que lo habitan, por ello previo a cada inicio de un año nuevo abarrotan calles, mercados, centros comerciales en busca de amuletos, flores, uvas, ropa interior e indumentaria de determinado color que llame a la buena suerte en el amor o en lo económico.

Este 2022 fue complicado para el Perú, un año en que la crisis política llevó a un nuevo cambio de presidente (el sexto en seis años) y el quinto de las últimas cinco navidades. Los conflictos sociales, el alza de precios y la falta de trabajo fueron los problemas que más aquejaron a los peruanos en este año que se va y como toda despedida del ‘año viejo’, son millones los que se apegan a tradiciones, costumbres y hasta cábalas esotéricas para que el 2023 los trate mejor.

Luego de las fiestas navideñas, los principales mercados de Lima, ya sea de abastos distritales o de gran afluencia de público, como el Mercado Central y Mesa Redonda, son abarrotados por personas que van en busca de prendas de colores, además del cotillón ideal para decorar el hogar. El color amarillo, es sin duda, el color favorito de esta temporada.

Cotillón amarillo para adornar las viviendas

Tradiciones y cábalas

Baño de florecimiento: son rituales muy populares en Perú basado en las propiedades energéticas atribuídas a las plantas, flores, escencias y otros productos de origen vegetal. Estos baños especiales son realizados en la víspera del Año Nuevo (31 de diciembre) y tienen el propósito de ‘abrir caminos’, purificar y propiciar el crecimiento de la persona que lo hace en la salud, dinero y amor.

Aunque no es de solo una fecha, este baño de florecimiento puede hacerse siempre que la persona lo considere necesario. Sin embargo, se ha advertido del cuidado que deben tener aquellas personas que lo realizan, ya que una mala práctica podría ocasionarle un grave daño a su salud.

El biólogo Jorge Cabrera, manifestó que en el mercado peruano existen diversas maneras de prepararlo, pero el hecho de tomar brebajes, macerados o aplicarse ungüentos, jabones, usar plantas, flores secas y animales podría poner en riesgo su salud.

“Las flores y hierbas mal empaquetadas se marchitan, esa descomposición puede generar bacterias u hongos que pueden producir urticaria u otra afección a la piel en algunas personas”, explicó el especialista.

Indicó que hay que tener especial cuidado al utilizar líquidos embotellados de colores que no posee registro sanitario. “Pueden producir intoxicaciones al ser ingeridos. Tampoco beber tragos preparados con aguardiente y diversas plantas maceradas, las que pueden provocar severos daños a la salud”.

Cabrera recomienda que estos baños se hagan con plantas frescas y libres de hongos. “Hay que dosificarlas bien, no puedo usarlas en exceso, como gente que ya ha usado mal el ayahuasca. Si no son ceremonias guiadas por una persona conocedora de estos rituales, nos podría ir mal e incluso causar la muerte”.

Baños de florecimiento tradicionales

Comer 12 uvas: esta tradición no es propio de Perú, ya que sus orígenes datan de 1909 en Europa. En aquella ocasión hubo muy buena cosecha y los productores decidieron venderla como ‘uvas de la suerte’ en paquetes preparados de doce uvas que simbolizan los doce meses del año.

Esta tradición llegó al Perú a inicios del siglo pasado y es la fruta infaltable de Año Nuevo y hoy en día muchos aseguran que trae abundancia y se debe pedir un deseo cada vez que se come una.

Ropa interior: La tradición de vestir indumentaria interior de color rojo, amarillo y hasta verde es una costumbre que llegó desde China, donde estos colores simbolizan la atracción a la buena energía. En nuestro país, durante los días previos a Año Nuevo, miles de personas abarrotan los principales centros comerciales y emporios como Gamarra para adquirirlos.

Desde la masificación de esta tradición, muchos empresarios han decidido popularizar el argot peruano en estas ropas interiores, por ello es que se encuentran modelos con símbolos de dólares, frases comunes, diseños de corazones, etc.

Ropa interior amarilla ideal para recibir el año nuevo

Las lentejas: Esta tradición data de la Antigua Roma, ya que era un alimento común y estaba conectada especialmente con las monedas romanas por su parecido y era simbolizada como atracción de la abundancia.

Por ello, en la actualidad, es considerado de buena fortuna llevarlo en los bolsillos al momento de recibir el nuevo año. En el Perú es un alimento que, de acuerdo a la región en la que te encuentres, puedes llevarlo suelto, en bolsitas con billetes y monedas o comerlo en la cena navideña

Las maletas: Salir corriendo con las maletas en la víspera del Año Nuevo es otro ritual que data de inicios del siglo XX en Latinoamérica. Esta tradición simboliza los viajes que realizarás en los próximos doce meses. Se dice que mientras más distancias corras, los viajes serán mejores y más placenteros.

Las opciones son variadas, ya que podrías salir con una maleta, con un maletín, pero todas llenas de ropa y salir apenas el reloj marque las 00:00 horas del nuevo año.

Luego de brindar con champagne, salir con las maletas es una de las grandes tradiciones.

Las velas de colores: encender velas blancas, rojas y verdes y dejarlas encendidas hasta que se consuman es la costumbre más extendida para encontrar el amor.

Encender una vela de colores es símbolo de buena suerte y deseo que se va a cumplir. También para atraer el amor

Color amarillo: El color amarillo tiene una simbología especial en esta época de celebraciones. El 31 de diciembre este color es el favorito y común que se puede ver en la vestimenta de millones de peruanos.

El amarillo es símbolo de buena suerte y energías positivas, por ello es común ver muchas casas adornadas y los cotillones que se ofrecen predomina este color.

La tonalidad dorada significa un augurio positivo y tiene una connotación de buenos presagios para el año nuevo que empieza.

De acuerdo a expertos en colorimetria, en la antigüedad, el color amarillo estaba relacionado a los nuevos comienzos, la riqueza, cambios, la eternidad, energía y hasta la fertilidad.

Otros colores favoritos son el dorado que simboliza la abundancia, el azul (tranquilidad y paz), rojo (pasión y amor), verde (salud y dinero).

Ropa de colores amarillo y blanco son tradicionales en fiestas de Año Nuevo

Costumbres

En el Cusco, uno de los destinos en Perú favoritos por los turistas, existen costumbres que solo se pueden realizar en la Ciudad imperial en Año Nuevo.

Una de las más comunes es recibir las 00:00 horas del 1 de enero en la Plaza de Armas, agarrarse de las manos y comenzar a girar en dirección contraria a las manecillas del reloj. La tradición dice que hay que dar siete vueltas para que el próximo año esté lleno de buena suerte.

Otra costumbre entre los habitantes del Cusco por año Nuevo son: sacar lo que esté dañado o que ya no sirva como: electrodomésticos, sillones viejos, etc., regalar o desechar ropa y zapatos que se no uses, limpiar la casa, barrer y dejar limpio cada rincón, colocar en las habitaciones y comedor, ramas de hierba buena y rosas amarillas. Además de poner flores y dulces a la entrada de la casa, y tener un tazón con lentejas, arroz y monedas.

Tazones de lentejas, arroz y monedas en el Cusco

Esoterismo

En esta época del año también es común ver a videntes y conocedores del tarot dando las predicciones del año y el horóscopo 2023. Además, muchos ofrecen servicios personalizados de ‘limpieza de aura’, ' baños de florecimiento’, lectura de cartas y carta astral.

En Piura es común ver a miles de turistas acudir a la zona de las ‘Huaringas’, uno de los lugares más atrayentes y concurridos durante todo el año

Huaringa, es palabra aymara, que significa Huari o líquido espeso, o también Dios de la Fuerza, en conjunción que el término Inga, su significado podría interpretarse como el agua o ‘laguna del Inga’, o también el ‘Dios de la Fuerza’ del Inga. La tradición esotérica, de esta parte del Perú, es milineria y por esta época recibe más visitantes que de costumbres.

Laguna de las Huaringas, es un lugar tradicional y muy visitado previo al Año Nuevo.

Los maestros curanderos usan el complejo de lagunas que se distribuyen por toda la cordillera, como las del Shimbe y la Laguna Negra, para someterse a tradicionales ‘limpias’. Se dice que las aguas gélidas de las Huaringas, tienden propiedades curativas y a través de los ritos que desarrollan “los brujos”, se ha logrado curar de salud, males de amor y pobreza a miles de visitantes a través de todos los tiempos.

