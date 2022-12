Días no laborables 2023 y 2024: cuáles son los decretados por el gobierno

Revisa los días no laborables que se unen a los feriados del 2023 y 2024.

Por medio de un Decreto Supremo, el gobierno del Perú informó a la población la relación de días no laborables que se deberán respetar en el año 2023. Estas fechas que han sido programadas durante los 12 meses tienen como objetivo la desconexión laboral y la práctica de turismo interno.

Para entender esta figura de descanso, que no tiene el mismo concepto que un feriado, tenemos que comprender que, si tomamos un día no laborable, se tendrá que compensar las horas no laboradas en los diez días inmediatos posteriores o en la fecha que se acuerde con el empleador.

Días no laborables en 2023

El gobierno de turno dio a conocer a la población la lista de días no laborables para el año 2023. Estas se suman a los feriados por fechas cívicas que ya se encuentran marcadas en el calendario. Aunque es un beneficio directo para los trabajadores del sector público, el privado también acogerse a los dispuesto.

- Lunes 2 de enero de 2023.

- Viernes 28 de abril de 2023.

- Viernes 30 de junio de 2023.

- Jueves 27 de julio de 2023.

- Lunes 9 de octubre de 2023.

- Jueves 7 de diciembre de 2023.

- Martes 26 de diciembre de 2023.

Calendario del 2023.

Días no laborables en 2024

En el caso del año 2024, por el momento se ha dado a conocer que el primer día no laborable del año será el 2 de enero, el cual se une al feriado del primero del mencionado mes. De esta manera, y de corresponder, podría originarse un feriado largo para que los trabajadores puedan descansar o hacer turismo interno.

¿Los trabajadores del sector privado tienen días no laborables?

En el caso del sector privado, se establece que cada centro de trabajo podrá acogerse a lo dispuesto por el gobierno peruano, siempre y cuando se genere un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Ambos debes llegar a los mismos términos en relación a la recuperación de las horas dejadas de laborar.

Si no se llega a un acuerdo, el empleador tiene la potestad de decidir qué día y en qué mes se deberá devolver ese día no trabajado.

Aprovecha los feriados y días no laborables para hacer turismo.

Feriados en 2023

Conoce los feriados para el año 2023. A estos se les debe sumar los días no laborables para conocer cuáles son los feriados largos que se tendrá en estos siguientes 12 meses.

- Domingo 01 de enero: Año Nuevo.

- Jueves 6 de abril: Jueves Santo.

- Viernes 7 abril: Viernes Santo.

- Domingo 8 de abril: Domingo de Resurrección.

- Lunes 01 mayo: Día del Trabajo.

- Jueves 29 junio: Día de San Pedro y San Pablo.

- Viernes 28 julio: Fiestas Patrias.

- Sábado 29 julio: Fiestas Patrias.

- Domingo 06 de agosto: Batalla de Junín.

- Miércoles 30 agosto: Santa Rosa de Lima.

- Domingo 08 octubre: Combate de Angamos.

- Miércoles 01 noviembre: Día de Todos los Santos.

- Viernes 08 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

- Sábado 09 diciembre: Batalla de Ayacucho.

- Lunes 25 diciembre: Navidad.

Feriados largos en 2023

Conoce qué días se consideran como feriado largo para que puedas aprovecharlos al máximo haciendo turismo en el Perú o descansando apartado de la jornada laboral.

- Del jueves 6 al domingo 8 de abril.

- Del viernes 28 al domingo 30 de julio.

- Del viernes 8 de al domingo 10 de diciembre.

