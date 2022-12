San Martín de Porres: PNP capturó a extorsionadores que exigían el pago de 60 mil soles a empresario

San Martín de Porres: PNP capturó a extorsionadores que exigía el pago de 60 mil soles a empresario

Tras un exhaustivo operativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a tres presuntos extorsionadores, dos de nacionalidad peruana y un venezolano, que exigían el pago de 60 mil soles a un empresario dedicado al rubro ferretero. Los tres sujetos que operaban bajo el delito de extorsión fueron detenidos en el distrito de San Martín de Porres.

Según dio a conocer el noticiero de América TV, el ciudadano venezolano identificado como Anthony B. S. trabajó durante varios meses en dicha ferretería y al ganarse la confianza del empresario decidió extorsionarlo para no hacerle daño a él y su familia.

“No queremos causar daño a nadie de tu familia, solo requerimos S/60 mil. Nosotros te vamos a indicar cómo será el proceso de pago. De más está decirte que no acudas a las autoridades o no intentes algo en contra. No queremos que suceda nada contigo, con tu familia o pertenencias”, se lee en uno de los mensajes extorsivos.

Cansado de las continuas amenazas que recibía y de las llamadas telefónicas amedrentadoras, el empresario decidió ir a la policía para denunciar este caso. Al investigar quiénes estarían detrás de este delito, se dieron con la sorpresa que fueron sus extrabajadores.

“Me mandaban fotos de mi menor hija, de mis padres, de mis hermanos, de mi negocio, que iban a atentar contra mi integridad física”, indicó el agraviado.

Según informó la policía, tras detener a esta banda de extorsionadores, en el domicilio de estos sujetos se halló un arma de fuego, celulares y una granada de guerra.

“Se presentó con documentos falsos, lo confesó; y se pudo encontrar en su celular las coordinaciones con el otro joven que ha sido capturado. Hoy iban a ir a mi casa, a atentar contra mi vida”, agregó.

El empresario hizo un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial tomar el caso con la seriedad del caso y evitar que los detenidos salgan en libertad.

PNP se pronuncia

Ante la detención de estos sujetos, el jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel Víctor Revoredo, mencionó que el extranjero forma parte de la banda “El Tren de Aragua”.

“Son personas que han mutado criminalmente, han venido aprovechando lo amplío de nuestra frontera, han venido de Aragua, de Venezuela, acá a Perú y piensan que acá van a tener la libertad criminal que tenían allá, en su país. Acá no, acá la Policía Nacional del Perú está preparada, está comprometida, para brindar la seguridad”, declaró para radio Exitosa.

Revoredo Farfán precisó que se intervino a estos 15 ciudadanos extranjeros en “una guarida” ubicada San Martín de Porres, quienes registran “gravosos antecedentes policiales en la ciudad de Aragua”.

“Se encuentran implicados en homicidio calificado en la modalidad de sicariato, extorsiones, secuestro, tenencia ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas, trata de personas en la modalidad de extorsión, prostitución y otros conexos”, agregó.

Además, el efectivo policial expresó que los delincuentes se enfrentaron a los miembros de la PNP y se les encontró granada de guerra. “Ahí está la versión de los testigos, los videos, ellos nos recibieron con una ráfaga de disparos”, expresó.

