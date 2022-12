Madre de candidata al Miss Perú La Pre descartó embarazo de su hija tras su desaparición por cinco días

Menor desaparecida no está embarazada|VIDEO: ATV

El 26 de diciembre, la menor V.S.J.B. de 14 años apareció luego de varios días de incertidumbre para sus familiares. La madre de la adolescente indicó que se encuentra en un buen estado de salud, pero denunció que su hija ha sido engañada por un sujeto que le habría tenido durante estos días.

La progenitora relató que su hija apareció luego de rastrear la llamada, dado que habló por teléfono en vísperas de Navidad. En esta comunicación le informó que estaba bien y que pronto estaría en casa para reunirse. La adolescente habría dejado una carta donde contaba que se iría de casa, pero regresaría en un periodo de nueve meses o un año, según contó un amigo.

Sin embargo, la sorpresa de la madre fue que su hija apareció con un hombre de 29 años que indicó ser su pareja. Asimismo, informó que la menor se encontraba en estado de gestación. Como se recuerda, la adolescente desapareció el pasado 18 de diciembre cuando se dirigía a un restaurante.

Modelo que desapareció no está embarazada, aseguró su madre. Foto: ATV

“El hombre me dice: ‘Hemos venido porque V.S.J.B. está embarazada’. Se identificó como Piero y que tenía 23 años, pero nosotros lo hemos buscado y resulta que tiene 29. Ahora este sujeto está libre y no es justo”, declaró la madre entre lágrimas a Panamericana.

No está embarazada

Esta mañana, la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, comunicó a la madre que su hija no se encuentra embarazada tras los exámenes que se realizaron. Esta mentira habría sido inventada por el hombre de 29 años para ser aceptado por la familia.

“Le hicieron todos los exámenes, no está embarazada, no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual. No tiene nada, esta chica ha sido salvada, no está embarazada. A pesar de que él te dijo para asustarte y para aceptar la relación”, señaló la también abogada en ATV.

El 60% de las personas desaparecidas en Perú son mujeres. | Foto: Agencia Andina

Tendría familia

El hombre que llegó hasta la casa de la menor para presentarse como su enamorado tendría familia, aseguró la madre. Asimismo, sería casado y con dos hijos, por lo cual pidió apoyo a la ministra de la mujer para denunciarlo, dado que su menor se ha negado a realizar la acusación.

“Ella lo ha contactado por internet para ayuda económica, él la ha enamorado, le ha preguntado todo y le ha captado porque ella ha estudiado cosmetología también y ahí le ha esperado afuera y cuando ella salió dice que le ha llevado en una moto a un hostal”, mencionó.

Asimismo, la progenitora relató que este hombre se encuentra libre, porque las autoridades le informaron que no existe pruebas suficientes para que sea retenido. “No hay pruebas, porque todo ella lo ha consentido y no permitió pasar el examen del médico legista”, reveló.

Xiomara una de las niñas desaparecidas en el Perú. (Captura)

