Universitario confirmó habilitación de palcos del estadio Monumental para el 2023

La institución 'merengue' llegó a un acuerdo para aperturar los palcos por todo el 2023.

Universitario de Deportes dio a conocer que se habilitarán los palcos del estadio Monumental para la temporada 2023. La administración provisional y la junta de ‘palquistas’ llegaron a un acuerdo con el objetivo de retomar el uso de la infraestructura privada del coloso de Ate.

Los palcos no podían ser usados por sus propietarios debido a que no existía una inscripción de la Junta directiva en los Registros Públicos. Sin embargo, esto cambiará el próximo año y el aforo del estadio pasará de 60 mil a 80 mil espectadores.

“Tras un diálogo franco y alturado con los ‘palquistas’, se ha llegado a un acuerdo que permite anunciar la apertura de palcos para la ‘Noche Crema 2023′, Liga 1 2023, Liga Femenina y Copa Sudamericana”, se puede leer en el comunicado publicado por el club Universitario en sus redes sociales.

Asimismo, el documento resaltó la importancia y necesidad de contar con ciertos requerimientos. “Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, los palcos deben contar con una Junta Directiva inscrita en Registros Públicos, pues se trata de una propiedad privada”.

No obstante, señaló que actualmente no existe ninguna inscripción formal de la Junta de propietarios de los palcos del estadio. “Actualmente no existe dicha inscripción, por ello los ‘palquistas’ debidamente acreditados, asumieron las responsabilidades administrativas, civiles y penales, al firmar la documentación que evita cualquier perjuicio al club”.

De esta manera, lo dicho hace unos días por Daniel Amador, gerente de marketing de la ‘U’, finalmente se cumplió. “La Noche Crema será una noche que nunca se ha visto antes. La gente ha respondido muy bien, calculamos que en esta semana se agotarán todas las localidades y es probable que contemos con los palcos”, manifestó en Radio Ovación.

Comunicado de Universitario de Deportes sobre la apertura de palcos en 2023. (Club Universitario de Deportes)

Noche Crema 2023

Cada vez falta menos para la ‘Noche Crema’, evento en el que se llevará a cabo la presentación del plantel profesional de la temporada 2023. Universitario de Deportes se enfrentará a Aucas, vigente campeón del torneo ecuatoriano, el sábado 7 de enero a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental.

La hinchada crema, ilusionada con la estrella número 27, podría llenar al 100% el coloso de Ate y así lo confirmó el delegador del club, Martín Kohatsu. “Estamos esperando el 7 de enero para jugar la ‘Noche Crema’. Ya tenemos vendidas más de 45 mil entradas y esperamos llenar el estadio para empezar el 2023 en busca del título que nos es esquivo hace algunos años”.

Entradas de la ‘Noche Crema’

Universitario anunció los precios de las entradas para la ‘Noche Crema’: Norte (50 soles), Oriente (100 soles), Occidente (160 soles), Sur (50 soles), Sur niños (30 soles), Oriente Conadis (80 soles) y Occidente Conadis (128 soles).

Copa Sudamericana

La primera fase de la Copa Sudamericana 2023 se jugará a partido único. Universitario enfrentará a Cienciano el jueves 9 de marzo desde las 21:00 horas (de Perú) en el estadio Monumental.

Amador se refirió al debut de Universitario en la Copa Sudamericana. “Es un partido con mucha expectativa, seguramente con mucha demanda de público, es una buena noticia para el club tener la localía. Entendemos que el local corre con los gastos operativos y la taquilla sería netamente para el local. La Conmebol entrega un premio diferenciado para el club visitante, dándole porcentaje adicional”.

